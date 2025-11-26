2025創新論壇／井琪：AI 解決痛點 終極目標「降成本、增營收」

遠傳電信總經理井琪26日參加經濟日報參加經濟日報與遠傳電信合辦2025年創新論壇，井琪認為，公司營運無處不見AI的機會，企業導入生成式AI，是解決「痛點」，而非找到「亮點」，關鍵在於「賦能員工」，終極目的就是「降低成本」、「增加營收」，這次AI不是曇花一現，是真實的發生。

經濟日報今日在台北國際會議中心（TICC），舉辦2025創新論壇，以「AI x 智慧應用新革命」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、元大投信、凱基金控、中保科技集團協辦。

接續在數位發展部部政務次長侯怡秀演講後，井琪以「從效率到韌性：強化企業AI應用」為題發表演講，井琪分享，在政府做事很不簡單，尤其中國人習慣防弊勝過於興利，不過日前聽簡立峰博士（Google台灣前董事總經理）演講時，他提到，「台灣AI硬體是全球第一，但以算力來看，台灣很低」。

井琪指出，我們是硬體的供應鏈，但飛輪要飛起來，要有應用不斷產生，及用戶不斷使用，這個就是「算力」，AI「應用」是一個台灣可以好好挑戰的地方，而國際的大語言模型已經把近百年的知識存底都用上了，可說是「上窮碧落下黃泉」，數據化的知識都可以看到，現在使用AI階段，可形容為是一個小嬰兒「先爬、再走、再跑」，但如果在「爬」的時候，就擔心他跑出去馬路上有危險，這個擔憂可以先等等，關鍵在於知道自己要做什麼，因此公司內部使用AI，先好好地領略AI帶來長處，以合法合規的方式去落實，暫時不考慮論理議題。

井琪指出，生成式AI降低使用AI門檻，普及AI技術也擴大應用範圍，提升企業創新轉型能力與速度，提高企業韌性，更挑戰現有制度及社會結構與倫理。

舉例來說，井琪分享，遠傳首先在遠傳friDay影音導入AI，可以搜尋想要看的片子，但問題是「我不知道我要看什麼」，因此推出「問問AI」則以對談取代搜尋，以當下心情或者星座，來推薦片源，不僅片子點擊率翻了好幾倍，整個片庫的翻牌率也大幅提升。

2022年11月ChatGPT面世，首月就有1億的下載．今年4月活躍用戶8億人，井琪分享，觀察遠傳流量狀況，ChatGPT在各種議題（川普全球關稅）上都是使用率量最高的，更有研究機構統計，美國成年人曾經使用AI搜尋引擎比重逾52%，每兩個人有一個使用過生成式AI。

2023年6月井琪參加微軟全球CEO峰會，讓她非常驚艷，井琪指出，當下就覺得AI未來無限可能，現在更是擴大AI應用範圍關鍵時刻，從個人到企業，例如生技醫療，傳統新藥開發原本費時10至12年，AI可以將前期研發壓縮至2至4年；精準醫療可透過生成式AI，分析基因體 電子病歷及醫療影像、協助問診、生成診斷書；金融服務業則可應用在市場預測、資格審查；整合企業營運，將生成式AI嵌入核心系統，探索AI Agent（AI代理人）主動執行工作。

井琪認為，企業導入生成式AI，做AI不是做「亮點」，不要為了AI而AI，是要解決「痛點」而非找到「亮點」。

井琪表示，關鍵在於找出機會，找出機會就是找出AI可影響的關鍵領域，從資料分析、流程自動化、供應鏈管理、產品創新及客戶互動；同時選擇工具與算法，準備資料，執行導入。

尤其在執行導入部分，井琪認為，生成式AI帶動的「白領革命」，要加速因應，無人例外，高階主管更要以身作則，目標要提升生產力、工作品質，持續創新力以及平衡工作與家庭，同時與員工溝通，微軟的AI工具Copilot其實是副駕駛的意思，最終還是人類扮演主駕駛。

2025年美國高科技業裁員潮引發市場討論是AI造成的？井琪表示，關鍵在於會使用AI的人會取代不會使用AI的人，因此把AI當助理，知道如何善用注力的員工表現更好，減少加班，解決痛點。

井琪分享，企業導入AI關鍵在於「賦能員工」，終極目的就是「降低成本」、「增加營收」，遠傳則執行從點到線到面的AI導入策略，同時以高階精力人率先使用工具並大量使用，微軟Copilot就是很關鍵的藏經閣。

遠傳使用微軟M365 Copilot三個基礎場景，包含提升個人生產力及工作品質，開會與協作，自動內容生成，從產品經理、門市、法務、採購以及防詐資料核查，財會部門及行政設施部門，例如財會及行政，打造150個應用，每個月省下5,143分鐘。

井琪舉例表示，遠傳每年收到政府公文兩萬多件，要輸入分類等非常耗時耗力，現在只要掃描，後續就由AI去建檔及分類，使用AI關鍵在於解決員工痛點，讓員工買單 讓他可以回家吃飯或者做晚飯，同仁更分享使用AI經驗是「不用不知道，一用嚇一跳」。

遠傳更打造「遠傳智靈」，IT以AI優化系統維運與資安，NT（網路維運）以AI加強網路營運效率及韌性，達到AI零錯誤，AI也能賦能創新，推動營收成長。

最後，井琪強調，「人機互動」將成為職場工作的主流模式，AI走向「代理人模式」，一個經理下面可能管理十個員工及五個AI代理人；企業須理解AI產製脈絡，重新檢視組織、SOP以及如何管理AI；未來持續放大AI綜效，跟上AI轉型，打造多維度的企業韌性。

井琪指出，AI打造多維度企業韌性，資料全部上雲，建構企業大腦，更是人才傳承，不用擔心誰來誰走，更以AI驅動安全營運，持續創新成長；這次AI不是曇花一現，是真實的發生。