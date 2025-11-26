快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

神達搶攻印度市場 與 Redington Limited 簽署經銷合作協議

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）旗下子公司神雲科技26日正式宣布，與Redington Limited簽署全新經銷合作協議。Redington為MiTAC-Synnex集團成員之一，總部位於印度，並在亞太及中東地區的 40 個國家擁有深厚且長期的市場布局。

印度目前以約1,615億美元的IT基礎建設投資額領先亞太地區，其快速的數位轉型正帶動雲端運算、人工智慧（AI）、高速網路與資安領域的蓬勃發展。透過此次合作，神雲科技與Redington將結合雙方優勢，攜手滿足印度市場對高效能、節能伺服器解決方案的龐大需求。

Redington將成為神雲科技在印度的唯一授權經銷夥伴，並協助重塑神雲科技品牌形象，將整合後的Intel DSG與TYAN伺服器產品正式納入MiTAC品牌。憑藉Redington廣泛的通路網絡、物流能力與產業夥伴生態系，神雲科技將為印度數據中心市場提供更具競爭力的伺服器解決方案。

神雲科技總經理黃承德表示，透過結合 Redington 的市場通路與專業經驗，以及 MiTAC 在垂直整合的伺服器至叢集設計、製造與液冷技術方面的創新，我們將共同協助印度企業以更聰明的方式建置、擴展與推動未來數位經濟的資料中心。

Redington Limited技術方案事業群集團主管Hetal Shah表示，Redington 與 神雲科技 的合作，為擴展高效能運算與企業基礎架構產品，邁出了關鍵策略的一步。透過雙方結盟，我們致力於提供創新、可擴展且面向未來的解決方案，協助企業極大化數位技術的運用效益，並在瞬息萬變的市場中保持領先。

神雲科技擁有數十年的研發實力與製造經驗，並在台灣、中國、越南、歐洲及美國設有生產與整合基地。其完整產品線涵蓋 AI、HPC、雲端及邊緣運算，可於系統、機櫃與叢集等層級提供經嚴格驗證的整體解決方案。結合 Redington 在區域市場的經驗與通路資源，雙方將攜手推動包括電子商務、金融、科學研究及雲端服務等多元產業的數位升級。

神雲科技亞太區業務總監陳玟錡表示，印度是全球最具潛力、發展最快速的資料中心市場之一，同時也是神雲科技的重要戰略市場。透過與Redington的合作，我們將神雲的全球創新力與高品質產品帶給更多在地客戶，助力印度企業邁向智慧、永續的新世代

市場 印度 伺服器

延伸閱讀

翹臀珍當婚禮歌手賺外快！直飛印度一晚進帳6400萬　炸出美胸超有誠意

整治德里嚴重空污 印度總理府推廣電動車

北市印度料理餐廳遭竊 竊嫌拿萬能鑰匙四處找目標被逮

卡巴迪／全勝戰績敗在金牌戰 中華隊世界盃不敵印度奪銀

相關新聞

台積電怒告羅唯仁 童子賢分析：牽涉跨國智財權及司法權相當困難

台積電（2330）正式向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（493...

台積電提告羅唯仁！前工程師曝預謀洩密 「恐失去AI晶片製造優勢」

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾（Intel）任職，台積電昨天聲明表示已向法院...

加值AI技能為人才鍍金 光電及光學業願加碼老鳥35%薪資

近年產業最熱門關鍵字非AI莫屬，AI技能也成為驅動薪資成長的核心引擎。根據104人力銀行最新發布的《2025企業年終及2...

鴻海、日月光正面聲量年增逾30%！永續「1+N」戰略揭曉

2025網路口碑之星｜鴻海、日月光永續不只自己做，還帶上供應鏈一起進擊！他們如何在這場「綠色大作戰」攻下一座座堡壘？

鴻海投資美國威州5.69億美元、滿足伺服器需求 創造1,400個工作機會

鴻海科技集團（2317）宣布在美國威斯康辛州未來四年期的營運獎勵計劃，已經獲得威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin...

台積電Logo解密！tsmc為何小寫、11顆黑點是什麼？「工號9號員工」親解意涵

2025年7月21日，台積電(2330)市值首度突破1兆美元，成為亞洲第一達成此紀錄的企業，今年股價也已累積暴漲36%，其陪伴台灣半導體產業近40年的Logo不只成為財經焦點，更因其特殊設計、深層意義，吸引外媒與設計專家討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。