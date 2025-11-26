神達搶攻印度市場 與 Redington Limited 簽署經銷合作協議

神達（3706）旗下子公司神雲科技26日正式宣布，與Redington Limited簽署全新經銷合作協議。Redington為MiTAC-Synnex集團成員之一，總部位於印度，並在亞太及中東地區的 40 個國家擁有深厚且長期的市場布局。

印度目前以約1,615億美元的IT基礎建設投資額領先亞太地區，其快速的數位轉型正帶動雲端運算、人工智慧（AI）、高速網路與資安領域的蓬勃發展。透過此次合作，神雲科技與Redington將結合雙方優勢，攜手滿足印度市場對高效能、節能伺服器解決方案的龐大需求。

Redington將成為神雲科技在印度的唯一授權經銷夥伴，並協助重塑神雲科技品牌形象，將整合後的Intel DSG與TYAN伺服器產品正式納入MiTAC品牌。憑藉Redington廣泛的通路網絡、物流能力與產業夥伴生態系，神雲科技將為印度數據中心市場提供更具競爭力的伺服器解決方案。

神雲科技總經理黃承德表示，透過結合 Redington 的市場通路與專業經驗，以及 MiTAC 在垂直整合的伺服器至叢集設計、製造與液冷技術方面的創新，我們將共同協助印度企業以更聰明的方式建置、擴展與推動未來數位經濟的資料中心。

Redington Limited技術方案事業群集團主管Hetal Shah表示，Redington 與 神雲科技 的合作，為擴展高效能運算與企業基礎架構產品，邁出了關鍵策略的一步。透過雙方結盟，我們致力於提供創新、可擴展且面向未來的解決方案，協助企業極大化數位技術的運用效益，並在瞬息萬變的市場中保持領先。

神雲科技擁有數十年的研發實力與製造經驗，並在台灣、中國、越南、歐洲及美國設有生產與整合基地。其完整產品線涵蓋 AI、HPC、雲端及邊緣運算，可於系統、機櫃與叢集等層級提供經嚴格驗證的整體解決方案。結合 Redington 在區域市場的經驗與通路資源，雙方將攜手推動包括電子商務、金融、科學研究及雲端服務等多元產業的數位升級。

神雲科技亞太區業務總監陳玟錡表示，印度是全球最具潛力、發展最快速的資料中心市場之一，同時也是神雲科技的重要戰略市場。透過與Redington的合作，我們將神雲的全球創新力與高品質產品帶給更多在地客戶，助力印度企業邁向智慧、永續的新世代