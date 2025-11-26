快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

台積電怒告羅唯仁 童子賢分析：牽涉跨國智財權及司法權相當困難

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
經濟部中小及新創企業署26日舉辦「2025 科技新創競賽頒獎典禮暨展示交流活動」，童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長（右）身份出席。記者吳凱中／攝影
經濟部中小及新創企業署26日舉辦「2025 科技新創競賽頒獎典禮暨展示交流活動」，童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長（右）身份出席。記者吳凱中／攝影

台積電（2330）正式向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子賢26日回應，這個案件在智財權的管轄、實務操作上面，會是一個相當有挑戰性、相當困難的個案，因為牽涉跨國智財權加上跨國的司法管轄權。

經濟部中小及新創企業署26日於松山文創園區舉辦「2025 科技新創競賽頒獎典禮暨展示交流活動」，童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席，會前媒體詢問有關台積電提告羅唯仁一事。

對此，童子賢回應，科技業要創新，科技業也要非常重視保護智慧財產權，這是很重要的。

童子賢指出，在從事科技業的工作，不管是廠商或者個人，有一個不能觸碰的禁忌是不要違反職業道德。這是黑白分明、涇渭分明的事，這條界線不能跨過去。

童子賢表示，但是在這個案上面，在智財權的管轄、實務操作上面，會是一個相當有挑戰性，相當困難的個案。因為牽涉跨國智財權加上跨國的司法管轄權。這考驗台灣在跨國智財權處理運作。

羅唯仁傳出退休前帶走2奈米等先進製程資料投靠英特爾，引發業界震撼。台積電25日宣布，已向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟。

台積電強調，該訴訟係依據台積與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。台積電聲明中並提及法務長方淑華親自面談時，對方未告知前往英特爾擔任執行副總裁，且退休前動作頻頻皆不尋常。

台積電 羅唯仁 智財權

延伸閱讀

台積電傳「南科再增3座2奈米廠」股價再噴？網憂：電從哪來

台積電提告羅唯仁！前工程師曝預謀洩密 「恐失去AI晶片製造優勢」

台積電2030年市值有望超車蘋果！網兩派戰翻反憂是「利多出貨文」

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

相關新聞

台積電怒告羅唯仁 童子賢分析：牽涉跨國智財權及司法權相當困難

台積電（2330）正式向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（493...

台積電提告羅唯仁！前工程師曝預謀洩密 「恐失去AI晶片製造優勢」

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾（Intel）任職，台積電昨天聲明表示已向法院...

加值AI技能為人才鍍金 光電及光學業願加碼老鳥35%薪資

近年產業最熱門關鍵字非AI莫屬，AI技能也成為驅動薪資成長的核心引擎。根據104人力銀行最新發布的《2025企業年終及2...

鴻海、日月光正面聲量年增逾30%！永續「1+N」戰略揭曉

2025網路口碑之星｜鴻海、日月光永續不只自己做，還帶上供應鏈一起進擊！他們如何在這場「綠色大作戰」攻下一座座堡壘？

鴻海投資美國威州5.69億美元、滿足伺服器需求 創造1,400個工作機會

鴻海科技集團（2317）宣布在美國威斯康辛州未來四年期的營運獎勵計劃，已經獲得威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin...

台積電Logo解密！tsmc為何小寫、11顆黑點是什麼？「工號9號員工」親解意涵

2025年7月21日，台積電(2330)市值首度突破1兆美元，成為亞洲第一達成此紀錄的企業，今年股價也已累積暴漲36%，其陪伴台灣半導體產業近40年的Logo不只成為財經焦點，更因其特殊設計、深層意義，吸引外媒與設計專家討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。