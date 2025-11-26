台積電怒告羅唯仁 童子賢分析：牽涉跨國智財權及司法權相當困難

台積電（2330）正式向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子賢26日回應，這個案件在智財權的管轄、實務操作上面，會是一個相當有挑戰性、相當困難的個案，因為牽涉跨國智財權加上跨國的司法管轄權。

經濟部中小及新創企業署26日於松山文創園區舉辦「2025 科技新創競賽頒獎典禮暨展示交流活動」，童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席，會前媒體詢問有關台積電提告羅唯仁一事。

對此，童子賢回應，科技業要創新，科技業也要非常重視保護智慧財產權，這是很重要的。

童子賢指出，在從事科技業的工作，不管是廠商或者個人，有一個不能觸碰的禁忌是不要違反職業道德。這是黑白分明、涇渭分明的事，這條界線不能跨過去。

童子賢表示，但是在這個案上面，在智財權的管轄、實務操作上面，會是一個相當有挑戰性，相當困難的個案。因為牽涉跨國智財權加上跨國的司法管轄權。這考驗台灣在跨國智財權處理運作。

羅唯仁傳出退休前帶走2奈米等先進製程資料投靠英特爾，引發業界震撼。台積電25日宣布，已向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟。

台積電強調，該訴訟係依據台積與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。台積電聲明中並提及法務長方淑華親自面談時，對方未告知前往英特爾擔任執行副總裁，且退休前動作頻頻皆不尋常。