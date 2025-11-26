加值AI技能為人才鍍金 光電及光學業願加碼老鳥35%薪資

近年產業最熱門關鍵字非AI莫屬，AI技能也成為驅動薪資成長的核心引擎。根據104人力銀行最新發布的《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，高達75%企業願意為具備AI開發技能的人才提供薪資或其他誘因加碼，其中又以金屬機械製造業、電子零組件業、電腦及消費性電子製造業等台灣製造業核心領域最搶才，有超過81.5%企業具備加碼意願。

細問AI人才薪資加碼幅度，整體企業平均達9.5%以上，而新人雖難尋，有經驗的老鳥對企業更顯珍貴，例如光電及光學相關業願為AI新人加薪22.5%，AI老鳥則有機會爭取到35%的薪資漲幅，半導體業為新人加薪10%，老鳥則可加薪20%，身處在具有強烈AI發展需求產業的員工，加值自身AI技能將能為自己的身價快速鍍金。

104人資學院最新發布《2025~2026台灣地區薪資福利調查報告》，針對企業人資及用人主管進行薪資福利調查，2025年共計1,124家企業參加，結合50多萬筆在職者薪資資料庫，產出319個市場代表職務的薪資行情。104人資學院同時推出「104薪酬平台」https://salary.104.com.tw/，提供企業交換薪資情報，「即時免費」查詢。

面對薪酬管理，104人力銀行最新發布的《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，40.6%企業仍面臨留才困難的問題，雖有近四成企業認為薪資水準需達PR70以上才能保有留才競爭力，但其實有高達51%企業並不清楚自身薪資在整體市場中的準確水平，也將影響企業人才策略與資源配置的有效程度。

104人資學院資深專任顧問羅悅華指出，過去企業習慣以年度為單位檢視薪酬，這在快速變動的市場中已緩不濟急，企業應建立持續追蹤薪酬市場動態的機制，即時掌握變化，保持薪酬競爭力；面對AI浪潮，與其投入高昂成本競逐外部人才，不如策略性投資內部人才，普遍提升現任員工AI技能，同時建立主管的數位轉型思維，以更全面地發揮人才價值。