經濟日報創新論壇 井琪：讓 AI 為我們所用 推動應用落地及起飛

遠傳電信（4904）總經理井琪26日參加經濟日報與遠傳電信合辦2025年創新論壇，她表示，AI發展快速，且大幅降低使用AI及整體數位工具的門檻，企業主則會有AI焦慮，但喝牛奶不需要自己養牛，可以多重選擇各種大語言模型夥伴，積極投入AI，最終關鍵就在於應用落地及起飛，解決多少人的問題。

現在正是全球企業從「嘗試 AI」邁向「全面導入 AI」的新階段，值此關鍵時刻，經濟日報今日在台北國際會議中心（TICC）101室，舉辦2025創新論壇，以「AI x 智慧應用新革命」為主題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮（2603）集團、元大投信、凱基金控（2883）、中保科技（9917）暨團協辦。

井琪今日代表遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東致詞，她回想2018年與董事長（徐旭東）第一次面談時，當時董事長就談集團怎麼轉型，怎麼創新，帶領遠東集團最念茲在茲的就是轉型，更多次強調「AI is Everywhere（AI無所不在）」，「Everything is AI（任何事都離不開AI）」。

近年輝達股價攀升，輝達執行長黃仁勳也帶起「Jensanity」的炫風，井琪更打趣表示，遠傳與知名歌后江蕙日前合辦演唱會，邀請黃仁勳參加，但黃仁勳炫風吸引太多人簇擁，以至於黃仁勳最終無法抵達演唱會現場。

井琪指出，這背後帶起的是AI供應鏈的價值，台灣更是AI硬體王國，但AI熱潮討論兩、三年，也給企業的董、總等領導人帶來焦慮，怎麼開始？是一個關鍵，現在硬體大咖龍頭、新創團隊都有各自發展，但有技術，不一定有應用，有應用，不一定有市場，市場決定多少用戶買單，應用解決多少人的問題，也決定了市場有多大，以及應用會不會成功。

AI炫風帶起全球AI概念股股價翻揚，井琪打趣，電信就是股市裡的牛皮股，但遠傳面對的是消費者，代表的是用戶，因此今日最重要的是「拋磚引玉」，因為最終科技都要落地應用。

「AI產業鏈從股價來看，漲翻了，第一波硬體廠商、第二波投資買硬體的公司也看到回報，最終要看到什麼應用可以起飛」井琪認為。

井琪表示，AI帶來商機，也看到企業主對於AI的焦慮，甚至思考是否需要發展大語言模型，但喝牛奶不用自己養牛，甚至不需侷限在一個牧場，可以多重選多個合作夥伴，關鍵是解決什麼問題，讓AI如何為我們所用。

自2018年與徐旭東面談後，井琪加入遠傳，先擔任轉型辦公室首席轉型長，隔年接任總經理，井琪指出，當時與董事長（徐旭東）見面，我們就談遠傳新經濟，打出遠傳大人物，串連大數據、人工技術與物聯網技術，六年多來以這三個核心技術，做出不同產業的解決方案，在智慧城市及遠距診療，同時攜手微軟合作，加上OpenAI推波助瀾，成果豐碩。

「六年前的AI與現在的生成式AI大不相同」井琪認爲。她表示，過去自己唸AI時，需要自己寫程式，門檻很高，現在生成式AI把門檻大大降低，不僅是AI門檻降低，使用數位工具的門檻也降低了，現在我們將AI投入防詐，同仁也透過指令及數據，直接讓AI把程式寫出來，現在AI再也不是高不可攀，每一個企業都可以好好使用，落實在自己的營運及未來的發展上，透過這樣的拋磚引玉，期待可以創造出更多元的AI應用。