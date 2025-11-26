快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海科技集團（2317）宣布在美國威斯康辛州未來四年期的營運獎勵計劃，已經獲得威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation, WEDC）的批准，鴻海將擴大在威州的布局，重點投入AI基礎設施。預估將為當地拉辛郡（Racine County）創造近1,400個新的工作機會。

作為全球最大的電子製造服務公司，鴻海將擴大在威州的製造版圖，以滿足美國客戶不斷增長的需求，並強化美國本土供應鏈，支持資料管理創新，建立新一代技術韌性。WEDC副秘書長暨營運長Sam Rikkers表示，「WEDC一直致力於確保鴻海在威州的成功與成長，這項新修訂反映出鴻海作為全球領先製造商之一，也願意選擇在威斯康辛州持續發展。」

鴻海科技集團產品長暨美國地區總經理蕭才祐表示：「隨著對數據基礎設施的需求持續增長，在美國鴻海會努力滿足客戶彈性且大規模的需求。威州的員工占鴻海在美國員工總數近四分之一，未來隨著第二階段的專案計畫展開，我們在威州員工人數在2030年前將翻倍成長。」

WEDC已批准的鴻海獎勵計畫中，以現有規模為基礎，鴻海規劃額外投5.69億美元，擴大在拉辛郡的營運，並在未來四年內創造1,374個新工作機會。本次新增投資，主要基於2021年的修訂合約，若滿足相關投資表現條件，WEDC將向鴻海提供1,600萬美元的額外稅收獎勵。

鴻海前後兩次與WEDC簽訂修正投資合約，加上本次擴大投資方案，在威州的電子、資訊技術和製造區（EITMZ）專案計畫下，若都滿足相關條件，在2029年12月31日前，總計最多可獲得9,600萬美元稅收抵免。在這段期間，鴻海總計將創造2,616個工作機會，累計投入12億美元的資本支出。

這次是鴻海與WEDC第二次獎勵計畫。在2021年，雙方曾簽署一份修訂合約，允許鴻海在2025年底前，最多能獲得8,000萬美元的EITMZ稅收抵免金額 ， 條件是鴻海必須在當地投資6.72億美元 ， 並創造至少1,454個工作機會。鴻海正朝此合約目標邁進中 。

鴻海在全球伺服器市場位居領導地位，透過提供安全且可擴充的伺服器產品與基礎設施，支撐民眾數位服務，範圍涵蓋串流影音、網路購物，到數位銀行與智慧裝置。過去數年來，鴻海已在威斯康辛州投入超過20億美元，包括薪資、資本支出與稅賦，並創造約1,500個工作崗位投入伺服器生產，強化該州作為先進製造、安全以及數據資料基礎設施的重要地位。

相關新聞

台積電提告羅唯仁！前工程師曝預謀洩密 「恐失去AI晶片製造優勢」

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾（Intel）任職，台積電昨天聲明表示已向法院...

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

台積電對疑帶走2奈米先進製程資料轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提告，由於羅唯仁具有美籍身分，後續官司走向引發關注，但從...

鴻海投資美國威州5.69億美元、滿足伺服器需求 創造1,400個工作機會

鴻海科技集團（2317）宣布在美國威斯康辛州未來四年期的營運獎勵計劃，已經獲得威斯康辛州經濟發展公司（Wisconsin...

台積電Logo解密！tsmc為何小寫、11顆黑點是什麼？「工號9號員工」親解意涵

2025年7月21日，台積電(2330)市值首度突破1兆美元，成為亞洲第一達成此紀錄的企業，今年股價也已累積暴漲36%，其陪伴台灣半導體產業近40年的Logo不只成為財經焦點，更因其特殊設計、深層意義，吸引外媒與設計專家討論。

老臣變叛將？台積怒告羅唯仁 指控退休前未告知前往英特爾任職

台積電前資深副總經理羅唯仁傳出退休前帶走2奈米等先進製程資料投靠英特爾，引發業界震撼。台積電昨（25）日宣布，已向智慧財...

新聞眼／台積竊密風暴 凸顯監督機制漏洞

台積電打破沉默，決定提告前研發大將羅唯仁。儘管台積電聲明稿中提出採取法律必要行動，但是，台積電是以「妨害祕密」的前提向智...

