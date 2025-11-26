快訊

鄭麗文想摘紅色濾鏡 學者籲出訪大陸前先做「這件事」

全文／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電提告羅唯人！前工程師曝預謀洩密 「恐失去AI晶片製造優勢」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台積電。本報資料照片。
台積電。本報資料照片。

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾（Intel）任職，台積電昨天聲明表示已向法院提告。前台積電工程師、北市議員曾獻瑩分析，羅此次帶槍投靠恐怕是具有「標的物」，才會在退休前要求開會，恐成為台積電成立以來最嚴重洩密案件，失去AI晶片製造競爭優勢。

曾獻瑩表示，羅唯仁向台積電表示是要到學術機構任職，但一離職就到Intel去擔任執行副總，且在離職前要求研發部門舉行會議並提供資料以了解正在研發中以及未來規畫先進製程技術，根據這幾個動作判斷，極有可能是預謀的洩密，恐怕其已經事先知道Intel沒辦法突破製程障礙，或Intel早已請他未來要協助突破哪些製程困難，恐怕已有「標的物」。

曾獻瑩說，羅唯仁可以利用還在職時收集台積電製程秘密資料，恐怕是有針對性的、關鍵性的、符合Intel的需要，且羅在台積電層級高，下屬報告時也不敢有所隱瞞，台積電長期的integrity誠信正直文化，這個時候成為有心人士獲取秘密最有利工具。

曾獻瑩直言，這次恐怕是公司成立以來最為嚴重的一次洩密案件，嚴重危及台積電AI晶片製造競爭優勢，恐讓Intel大幅縮短追趕台積電的時間，也是台積電在各種顧慮下，冒著可能得罪川普及輝達大客戶的情況下仍然堅持提告的原因

台積電昨天傍晚發出聲明，公司表示已向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。圖／本報資料照片
台積電昨天傍晚發出聲明，公司表示已向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。圖／本報資料照片

台積電 Intel 羅唯仁

延伸閱讀

台積電2030年市值有望超車蘋果！網兩派戰翻反憂是「利多出貨文」

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

新聞眼／台積竊密風暴 凸顯監督機制漏洞

觀察站／台積電提告羅唯仁 促供應鏈護資訊

相關新聞

台積電提告羅唯人！前工程師曝預謀洩密 「恐失去AI晶片製造優勢」

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾（Intel）任職，台積電昨天聲明表示已向法院...

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

台積電對疑帶走2奈米先進製程資料轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提告，由於羅唯仁具有美籍身分，後續官司走向引發關注，但從...

台積電Logo解密！tsmc為何小寫、11顆黑點是什麼？「工號9號員工」親解意涵

2025年7月21日，台積電(2330)市值首度突破1兆美元，成為亞洲第一達成此紀錄的企業，今年股價也已累積暴漲36%，其陪伴台灣半導體產業近40年的Logo不只成為財經焦點，更因其特殊設計、深層意義，吸引外媒與設計專家討論。

老臣變叛將？台積怒告羅唯仁 指控退休前未告知前往英特爾任職

台積電前資深副總經理羅唯仁傳出退休前帶走2奈米等先進製程資料投靠英特爾，引發業界震撼。台積電昨（25）日宣布，已向智慧財...

新聞眼／台積竊密風暴 凸顯監督機制漏洞

台積電打破沉默，決定提告前研發大將羅唯仁。儘管台積電聲明稿中提出採取法律必要行動，但是，台積電是以「妨害祕密」的前提向智...

Google AI 晶片傳 Meta 大採購 狂踩輝達地盤

美國媒體報導，Meta正洽談斥資數十億美元，採購Google研發、專為人工智慧（AI）推論打造的「張量處理器」（TPU）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。