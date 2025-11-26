台積電提告羅唯人！前工程師曝預謀洩密 「恐失去AI晶片製造優勢」

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾（Intel）任職，台積電昨天聲明表示已向法院提告。前台積電工程師、北市議員曾獻瑩分析，羅此次帶槍投靠恐怕是具有「標的物」，才會在退休前要求開會，恐成為台積電成立以來最嚴重洩密案件，失去AI晶片製造競爭優勢。

曾獻瑩表示，羅唯仁向台積電表示是要到學術機構任職，但一離職就到Intel去擔任執行副總，且在離職前要求研發部門舉行會議並提供資料以了解正在研發中以及未來規畫先進製程技術，根據這幾個動作判斷，極有可能是預謀的洩密，恐怕其已經事先知道Intel沒辦法突破製程障礙，或Intel早已請他未來要協助突破哪些製程困難，恐怕已有「標的物」。

曾獻瑩說，羅唯仁可以利用還在職時收集台積電製程秘密資料，恐怕是有針對性的、關鍵性的、符合Intel的需要，且羅在台積電層級高，下屬報告時也不敢有所隱瞞，台積電長期的integrity誠信正直文化，這個時候成為有心人士獲取秘密最有利工具。