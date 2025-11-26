快訊

鄭麗文想摘紅色濾鏡 學者籲出訪大陸前先做「這件事」

全文／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

眾福科：配合集團投入無人機用顯示器開發

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

眾福科（3168）總經理俞思平25日表示，在新產品陸續設計、驗證並導入量產挹注下；展望2026年營運樂觀。眾福科並配合集團策略，已投入無人機用的監視器、遙控器的顯示器開發，並於桃園廠建置新生產線。

眾福科昨天舉行線上法說會，俞思平說明投入無人機市場的布局指出，無人機是佳世達集團的重點發展項目，眾福科以自身的戶外耐候及強固型顯示品的優勢，參與無人機的監視器、遙控器用顯示器開發和製造，主要是開發適合戶外用的高亮度、低耗電，及更高解析度顯示器。並於桃園廠建置新的生產線。

眾福科並說明四大產品線的新產品進度，分別是—休閒航海及專業海事：新開發航海產品23吋至27吋，客戶持續驗證，量產時間為明年首季。另新水上儀表產品，包括電動船、水上摩托車、魚探器產品，均設計中及客戶驗證樣品中。而大尺吋專業海事顯示器23吋、27吋及55吋，使用光學貼合，已進入小量量產。

特殊車輛方面，雪地越野車車表產品，進入量產，挹注本季營收。產創計畫特殊車輛智能車表，設計驗證進行中，預計2026下半年試產。另7吋至12吋全地形車輛儀表，已通過第二階段驗證，爭取明年下半年量產。

工業控制產品，大尺寸戶外訊息看板PID 43吋、55吋及65吋已驗證完成，開始小批量量產出貨。另客戶5.7吋至15.8吋系列戶外強固產品，陸續送樣完成驗證，預計明年首季陸續進入量產。在無人機控制台顯示器，滿足戶外強固需求，為集團重點項目。

在專業醫療方面，大尺寸醫療顯示器已開始小量量產。而OLED機種，成功克服易產生殘影問題並優化面板壽命，出貨逐步拉升。標準品開發並進入市場Medical HMI 23.8吋 21.5吋 15.6吋；Mini LED 32吋，及Surgical Display FHD/4K大尺寸產品。

顯示器 無人機 設計

延伸閱讀

500億無人機採購案動起來 國防部27日舉行徵商、規格說明會

確保純度 國防部無人機採購案排除紅鏈背景廠商

台南後壁烏樹林悶燒搶救逾90小時 今出動消防機器人讓救災人員喘口氣

空品拉警報 雲林啟動AI辨識空拍 10月至今已抓68件露天燃燒

相關新聞

台積電提告羅唯人！前工程師曝預謀洩密 「恐失去AI晶片製造優勢」

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾（Intel）任職，台積電昨天聲明表示已向法院...

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

台積電對疑帶走2奈米先進製程資料轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提告，由於羅唯仁具有美籍身分，後續官司走向引發關注，但從...

台積電Logo解密！tsmc為何小寫、11顆黑點是什麼？「工號9號員工」親解意涵

2025年7月21日，台積電(2330)市值首度突破1兆美元，成為亞洲第一達成此紀錄的企業，今年股價也已累積暴漲36%，其陪伴台灣半導體產業近40年的Logo不只成為財經焦點，更因其特殊設計、深層意義，吸引外媒與設計專家討論。

老臣變叛將？台積怒告羅唯仁 指控退休前未告知前往英特爾任職

台積電前資深副總經理羅唯仁傳出退休前帶走2奈米等先進製程資料投靠英特爾，引發業界震撼。台積電昨（25）日宣布，已向智慧財...

新聞眼／台積竊密風暴 凸顯監督機制漏洞

台積電打破沉默，決定提告前研發大將羅唯仁。儘管台積電聲明稿中提出採取法律必要行動，但是，台積電是以「妨害祕密」的前提向智...

Google AI 晶片傳 Meta 大採購 狂踩輝達地盤

美國媒體報導，Meta正洽談斥資數十億美元，採購Google研發、專為人工智慧（AI）推論打造的「張量處理器」（TPU）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。