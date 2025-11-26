眾福科：配合集團投入無人機用顯示器開發

眾福科（3168）總經理俞思平25日表示，在新產品陸續設計、驗證並導入量產挹注下；展望2026年營運樂觀。眾福科並配合集團策略，已投入無人機用的監視器、遙控器的顯示器開發，並於桃園廠建置新生產線。

眾福科昨天舉行線上法說會，俞思平說明投入無人機市場的布局指出，無人機是佳世達集團的重點發展項目，眾福科以自身的戶外耐候及強固型顯示品的優勢，參與無人機的監視器、遙控器用顯示器開發和製造，主要是開發適合戶外用的高亮度、低耗電，及更高解析度顯示器。並於桃園廠建置新的生產線。

眾福科並說明四大產品線的新產品進度，分別是—休閒航海及專業海事：新開發航海產品23吋至27吋，客戶持續驗證，量產時間為明年首季。另新水上儀表產品，包括電動船、水上摩托車、魚探器產品，均設計中及客戶驗證樣品中。而大尺吋專業海事顯示器23吋、27吋及55吋，使用光學貼合，已進入小量量產。

特殊車輛方面，雪地越野車車表產品，進入量產，挹注本季營收。產創計畫特殊車輛智能車表，設計驗證進行中，預計2026下半年試產。另7吋至12吋全地形車輛儀表，已通過第二階段驗證，爭取明年下半年量產。

工業控制產品，大尺寸戶外訊息看板PID 43吋、55吋及65吋已驗證完成，開始小批量量產出貨。另客戶5.7吋至15.8吋系列戶外強固產品，陸續送樣完成驗證，預計明年首季陸續進入量產。在無人機控制台顯示器，滿足戶外強固需求，為集團重點項目。

在專業醫療方面，大尺寸醫療顯示器已開始小量量產。而OLED機種，成功克服易產生殘影問題並優化面板壽命，出貨逐步拉升。標準品開發並進入市場Medical HMI 23.8吋 21.5吋 15.6吋；Mini LED 32吋，及Surgical Display FHD/4K大尺寸產品。