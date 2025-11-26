觀察站／台積電提告羅唯仁 促供應鏈護資訊

台積電打破沉默，決定提告前研發大將羅唯仁。儘管台積電聲明稿中提出採取法律必要行動，但是，台積電是以「妨害祕密」的前提向智慧財產及商業法院提告，而非以「國安法」提告竊取二奈米以下先進製程機密，凸顯台積電欠缺指控羅涉及竊取二奈米以下重要機密的相關事證。

知情人士透露，羅在和公司簽署保密及競業禁止條款後，離職前密集了解台積電即將量產及規畫中的先進製程，離職後，馬上跳槽同屬競爭關係的英特爾，台積電卻只以妨害祕密及違反競業禁止的要件提告羅，若對照前員工竊取二奈米機密案，當時，台積電以違反「國安法」進行相關調查，並迅速偵查終結、針對涉案三名前員工求處重刑，對比這兩次事件，反映台積電的ＰＩＰ（專屬資訊保護）似乎出現嚴重漏洞，且對位高權重的決策主管，更欠缺綿密監督機制。

另外，台積電未以違反「國安法」向台灣高檢署提告，只向智慧財產及商業法院提告，以羅唯仁具有美國籍身分來看，若羅全盤否認帶走台積電重要先進製程資料投靠英特爾，台積電堅持要以司法途徑討回顏面，難度頗高。

不少了解台積電運作的人士都表示，台積電從不會把重要機密資料放在少數人身上，僅憑羅唯仁一人，仍難撼動台積電先進製程領先全球地位。

據傳英特爾開出年薪數億元的條件雇用羅唯仁，想必也早已談好台積電提告後的因應籌碼，台積電此時提告，恫嚇效果不大。不過，台積電實質用意，應是向所有供應鏈傳達，台積電和羅唯仁切割，務必嚴格遵守台積電最重視的ＰＩＰ政策與機制，要和羅保持距離。