臉書廣告涉發詐騙財 美參議員促調查

路透日前報導，Meta透過臉書（Facebook）與Instagram上宣傳詐騙或違禁品的廣告獲取收入。兩位美國聯邦參議員致函聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）與證券管理委員會（ＳＥＣ）主席，要求對Meta Platforms展開調查。

參議員霍利（Josh Hawley）、布魯門塔（Richard Blumenthal）在信中表示，聯邦貿易委員會與證券管理委員會應立即展開調查，若報導屬實，應採取強而有力的執法措施，讓Meta返還不當所得、支付罰款，並停止刊登此類廣告。

路透日前報導，Meta一份二○二四年底的內部文件預估，公司當年約百分之十的收入來自非法廣告。其中一份文件顯示，Meta每六個月從「高風險」詐騙廣告獲取卅五億美元。

對此報導，Meta表示，過去十八個月，他們已將用戶報告的詐騙事件減少了百分之五十八。

Meta的發言人史東（Andy Stone）表示，霍利與布魯門塔的信件「內容誇大且錯誤」。他說：「我們積極打擊詐騙，因為使用者不想看到這些內容，合法廣告主不想看到，我們也不想看到。」

但兩位議員提及可公開查詢Meta所有廣告的「廣告資料庫」，對該公司打擊非法廣告的努力表示懷疑。

他們在信中寫道：「即使只是短暫檢視Meta的廣告資料庫，也能清楚看到非法賭博、支付詐騙、加密貨幣詐騙、ＡＩ深偽色情服務，以及假冒聯邦補助的廣告。」

兩位議員引用路透報導指出，Meta自行估算其平台涉及全美三分之一的詐騙案；同時，聯邦貿易委員會估計美國人去年因詐騙的損失達一五八三億美元。兩人在信中寫道：「這意味Meta可能需對超過五百億美元的消費者損失負責。」