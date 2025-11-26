聽新聞
0:00 / 0:00

臉書廣告涉發詐騙財 美參議員促調查

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透日前報導，Meta透過臉書（Facebook）與Instagram上宣傳詐騙或違禁品的廣告獲取收入。兩位美國聯邦參議員致函聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）與證券管理委員會（ＳＥＣ）主席，要求對Meta Platforms展開調查。

參議員霍利（Josh Hawley）、布魯門塔（Richard Blumenthal）在信中表示，聯邦貿易委員會與證券管理委員會應立即展開調查，若報導屬實，應採取強而有力的執法措施，讓Meta返還不當所得、支付罰款，並停止刊登此類廣告。

路透日前報導，Meta一份二○二四年底的內部文件預估，公司當年約百分之十的收入來自非法廣告。其中一份文件顯示，Meta每六個月從「高風險」詐騙廣告獲取卅五億美元。

對此報導，Meta表示，過去十八個月，他們已將用戶報告的詐騙事件減少了百分之五十八。

Meta的發言人史東（Andy Stone）表示，霍利與布魯門塔的信件「內容誇大且錯誤」。他說：「我們積極打擊詐騙，因為使用者不想看到這些內容，合法廣告主不想看到，我們也不想看到。」

但兩位議員提及可公開查詢Meta所有廣告的「廣告資料庫」，對該公司打擊非法廣告的努力表示懷疑。

他們在信中寫道：「即使只是短暫檢視Meta的廣告資料庫，也能清楚看到非法賭博、支付詐騙、加密貨幣詐騙、ＡＩ深偽色情服務，以及假冒聯邦補助的廣告。」

兩位議員引用路透報導指出，Meta自行估算其平台涉及全美三分之一的詐騙案；同時，聯邦貿易委員會估計美國人去年因詐騙的損失達一五八三億美元。兩人在信中寫道：「這意味Meta可能需對超過五百億美元的消費者損失負責。」

臉書 詐騙

延伸閱讀

「抗命說」參議員凱利屬於退役軍人 國防部祭出軍法調查

Meta靠推送詐騙廣告大發利市 美參議員籲調查

「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世 鴻海可能成隊友

路透：美聯邦參議員呼籲調查臉書和IG詐騙廣告

相關新聞

台積電打破沉默宣布提告羅唯仁 經濟部說話了

台積電打破沉默，宣布向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。經濟部表示，尊重台積電保障自身權益所提出的法律...

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電今日傍晚發出聲明，公司表示已於今日向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。台積電強調，提告的依據是台...

一場空？台積前資深副總羅唯仁涉竊密挨告 陸行之揪關鍵：英特爾會切割

台積電前資深副總經理羅唯仁，涉嫌帶走數10箱手寫稿轉赴英特爾任職，引爆晶片竊密風波，台積電今（25）日發聲明已對羅唯仁提告。知名半導體分析師陸行之表示...

川普啟動創世紀任務 衝刺AI創新

美國總統川普廿四日簽署行政命令，成立「創世紀任務（Genesis Mission）」，加速推動人工智慧（ＡＩ）創新。不具名的高層官員補充，該計畫將與輝達（Nvidia）、戴爾（Dell）、慧與科技（ＨＰＥ）和超微（ＡＭＤ）等民營企業合作，提升國家實驗室的超級運算能力。

谷歌的AI晶片 傳搶走輝達訂單

谷歌（Google）最新ＡＩ模型Gemini 3好評如潮，重新點燃市場ＡＩ題材，谷歌母公司Alphabet股價在廿四日大...

臉書廣告涉發詐騙財 美參議員促調查

路透日前報導，Meta透過臉書（Facebook）與Instagram上宣傳詐騙或違禁品的廣告獲取收入。兩位美國聯邦參議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。