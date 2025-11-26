谷歌的AI晶片 傳搶走輝達訂單

谷歌（Google）最新ＡＩ模型Gemini 3好評如潮，重新點燃市場ＡＩ題材，谷歌母公司Alphabet股價在廿四日大漲超過百分之六，飆上歷史新高三一五點九美元，市值達三點八二兆美元。今年以來，這家公司的股價已經大漲近七成，遠超過ＡＩ領域的競爭對手微軟（Microsoft）及亞馬遜（Amazon.com）。

Alphabet距離市值四兆美元大關僅一步之遙，有望成為全球第四家擠進這個「超級俱樂部」的企業。目前四兆美元市值名單上，僅有輝達與蘋果。

這波漲勢也顯示市場對Alphabet態度反轉。先前有一些投資人擔心，儘管Alphabet發明生成式人工智慧背後的許多底層技術，但自二○二二年OpenAI發布ChatGPT後，Alphabet在人工智慧領域的領先優勢被OpenAI超越。

今年以來Alphabet重獲成長動能，其雲端運算業務從曾經的陪跑者轉型為關鍵成長引擎，吸引巴菲特（Warren Buffett）的波克夏控股公司投資入股，其新款Gemini 3模式也贏得市場的一致好評。

在此同時，輝達卻因此失色。原因是Meta傳出正洽談支出數十億美元採購谷歌研發的ＡＩ晶片，也就是專為ＡＩ推論打造的「張量處理器（ＴＰＵ）」，消息激勵Alphabet股價在二十四日大漲，輝達則一度下跌百分之二點七。

根據科技新聞網站「The Information」引述知情人士說法報導，Meta正洽談二○二七年在旗下資料中心使用這些名為ＴＰＵ的晶片。此外，Meta明年可能會向谷歌的雲端部門租用晶片。若達成協議，可望幫助谷歌的ＴＰＵ成為輝達ＡＩ晶片的替代選項，而Meta目前使用的是輝達的ＧＰＵ（繪圖處理器）。不久前，谷歌已與另一家ＡＩ模型業者Anthropic達成協議，將提供多達一百萬顆ＴＰＵ。

The Information報導指出，這項業務也可能大幅推升谷歌的營收。這項業務可能讓公司搶下輝達年營收的百分之十。依照輝達營收規模計算，這代表谷歌每年可增加數十億美元營收。

谷歌吸引客戶採用ＴＰＵ的方式之一，是強調它們比昂貴的輝達晶片便宜。輝達晶片的高價，使甲骨文（Oracle）等其他雲端服務供應商面臨高成本，難以靠出租輝達晶片的算力，產生良好的毛利率。

目前輝達仍在ＡＩ加速器市場中占據主導地位，而且可能會想辦法阻止谷歌擴大在ＡＩ晶片市場的企圖。輝達的霸主地位也推升其收入與現金流，讓它能進一步投資於OpenAI和Anthropic等客戶。

谷歌和Meta的代表並未立即回應置評請求。