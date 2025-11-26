聽新聞
川普啟動創世紀任務 衝刺AI創新

聯合報／ 編譯季晶晶黃淑玲／綜合報導
針對美國總統川普簽署成立「創世紀任務」行政命令，加速推動ＡＩ創新，白宮科技政策辦公室主任克拉茨修斯說，該計畫預期大幅縮短科學發現的時間表。（法新社）
美國總統川普廿四日簽署行政命令，成立「創世紀任務（Genesis Mission）」，加速推動人工智慧（ＡＩ）創新。不具名的高層官員補充，該計畫將與輝達（Nvidia）、戴爾（Dell）、慧與科技（ＨＰＥ）和超微（ＡＭＤ）等民營企業合作，提升國家實驗室的超級運算能力。

白宮科技政策辦公室主任克拉茨修斯（Michael Kratsios）說明，該計畫旨在更有效協調政府各部門研究工作，更全面地整合ＡＩ工具，以取得科研突破。他說，這項任務將調動能源部旗下國家實驗室的運算資源，開放聯邦資料庫，促成更多ＡＩ實驗，預期大幅縮短科學發現時間表。

但發展ＡＩ所需的龐大運算資源，仰賴高耗能的資料中心，引發外界擔憂，ＡＩ普及將使美國電網不堪負荷。美國能源部長萊特辯護，稱「創世紀任務」反而能緩和能源成本攀升。他表示，這項計畫的終極目標之一是增加能源供給、提高電網效率，並扭轉激怒美國民眾的物價上漲。

美國能源部幕僚長柯伊本月稍早已預告這項計畫，指「創世紀任務」釋出「川普政府認為ＡＩ技術競賽的重要性，不亞於早年發展原子彈的曼哈頓計畫或太空競賽」的訊號。

川普屢次強調ＡＩ的戰略價值，並設為政府優先推動項目，透過一系列行政命令鬆綁法規，使企業能更便捷地建設ＡＩ基礎設施與資料中心。

科技巨頭 力拚AI基礎設施

不只官方與企業合作提升國家算力，全球最大的雲端服務供應商亞馬遜（Amazon）為提升雲端算力，支援快速成長的ＡＩ需求，計畫在美國印第安納州北部投資約一百五十億美元設立資料中心園區，自二○一○年以來已在印第安納州投資超過三百一十三億美元。另也將投資多達五百億美元，為旗下雲端事業ＡＷＳ的美國政府客戶擴大ＡＩ、超級運算的算力，這是針對公共部門最大規模的雲端基礎設施承諾之一。

這項針對美國政府的基建計畫預定明年開工，將建設配備先進運算和網路技術的資料中心，在AWS Top Secret、AWS Secret和AWS GovCloud區域，新增近一點三ＧＷ的ＡＩ和高性能運算能力。ＡＷＳ為美國政府客戶提供的雲端服務，根據資料敏感性等級畫分不同區域。目前已為超過一點一萬家美國政府機構提供服務。

ＡＷＳ執行長賈曼（Matt Garman）說：「這項投資消除了阻礙政府發展的技術壁壘。」亞馬遜沒有透露這筆投資的支出時間表。

Emarketer分析師Jacob Bourne指出，雖然亞馬遜在雲端運算市場中目前仍然領先，但隨著Google（谷歌）和甲骨文（Oracle）加速發展，亞馬遜在ＡＩ相關的雲端市場成長方面失去優勢，「這使得大規模基礎設施投入成為必要的戰略」。

谷歌母公司Alphabet、微軟（Microsoft）和臉書母公司Meta等科技公司，也都正在斥資數十億美元開發ＡＩ基礎設施，儘管投資報酬率一直偏低。

川普 AI 輝達 AMD Dell Google 微軟

