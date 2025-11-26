台積電提告前資深副總羅唯仁 羅疑攜機密帶槍投靠英特爾

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾任職，台積電昨天聲明表示，已向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟；經濟部表示，會密切掌握此案對產業的影響，台灣高檢署指出，刑事部分檢方先前已分他字案調查，案件偵辦中。

台積電昨日正式向智慧財產及商業法院提告羅唯仁，台積電表示，羅唯仁任職期間已簽署保密條款及離職後的競業禁止條款，但離職前並未告知會去英特爾任職，台積電憂心營業秘密及機密資訊恐將因此外洩，決定對羅唯仁採取法律行動。

台積電強調，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭之同意書。且台積電資深副總暨法務長方淑華在今年七月廿二日進行離職面談時，特地說明離職後的競業禁止義務，且法務長詢問其離職後去向，羅唯仁回應將至學術機構任職。

經濟部表示，檢調已針對此案啟動調查，會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。另外，羅唯仁今年九月被遴選為工研院院士，雖然工研院針對院士目前沒有撤回機制，經濟部已經請工研院進行研議。