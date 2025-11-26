新聞眼／台積竊密風暴 凸顯監督機制漏洞

台積電（2330）打破沉默，決定提告前研發大將羅唯仁。儘管台積電聲明稿中提出採取法律必要行動，但是，台積電是以「妨害祕密」的前提向智慧財產及商業法院提告，而非以「國安法」提告竊取2奈米以下先進製程機密，凸顯台積電欠缺指控羅涉及竊取2奈米以下重要機密的相關事證。

台積電的聲明稿，曝露這宗高階人事跳槽案，台積電決策層事前並不知情。羅也趁在被調查不具指揮權的 「企業策略發展部」時，繼續指揮原帶領的研發部門，除要求召集會議外，也要求提供先進製程的資料。

知情人士透露，羅在和公司簽署保密及競業禁止條款後，離職前密集了解台積電即將量產及規劃中的先進製程，離職後，馬上跳槽英特爾，台積電卻只以妨害祕密及違反競業禁止的要件提告羅。

若對照前員工竊取2奈米機密案，當時，台積電以違反「國安法」進行相關調查，並迅速偵查終結、針對涉案三名前員工求處重刑，對比這兩次事件，反映台積電的PIP（專屬資訊保護）似乎出現嚴重漏洞，對位高權重的決策主管，更欠缺綿密監督機制，才會導致羅帶走數十箱手寫筆記和影印資料，卻未能提前有效防堵。

以羅唯仁的高度，此次帶走資料，對台積電的傷害恐怕不亞於先前2奈米洩密案。然而，先前的2奈米洩密案，台灣高等檢查署快速收網有效攔截，台灣半導體重要機密不至流出海外，但這次羅唯仁卻直接跳槽競爭對手英特爾，雖然英特爾執行長陳立武日前回答公司一向尊重智慧財產權，如今，台積電以可能竊取台積電機密提告，陳立武又如何自圓其說？

此外，台積電未動用高檢署依違反「國安法」起訴，只向台灣智慧財產及商業法院提告，以羅唯仁具有美國籍身分來看，若羅全盤否認帶走台積電重要先進製程資料投靠英特爾，台積電堅持要以司法途徑討回顏面，難度頗高。

了解台積電運作的人士表示，台積電從不會把重要機密資料放在少數人身上，僅憑羅唯仁一人，仍難撼動台積電先進製程領先全球地位。

據傳英特爾開出年薪數億元的條件雇用羅唯仁，想必也早已談好台積電提告後的因應籌碼，台積電此時提告，恫嚇效果不大。

不過，台積電實質用意，應是向所有供應鏈傳達，台積電和羅唯仁切割，務必嚴格遵守台積電最重要的PIP政策與機制，要和羅保持距離。