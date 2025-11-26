南亞科爆違約交割逾2,600萬

DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司第三起、上市櫃合計第14起違約交割事件，違約金額為今年第五大，引發市場關注熱門股股價修正時產生的交割風險。

臺灣證券交易所昨（25）日公布證券商申報的違約交割資訊，DRAM指標大廠南亞科赫然在列，合計有元富證券埔里、中國信託、元大大同、口袋、臺銀、國泰敦二、元富新竹、台新等八家券商分點申報，違約交割金額2,646.45萬元。這不僅是南亞科首次傳出鉅額違約交割，更是今年上市公司第三起、上市櫃市場合計的第14起違約交割事件。

法人推測，此次違約交割與南亞科近期股價短時間內從歷史高點急劇修正有關。從T+2交割時間來看，南亞科21日股價跌破月線，收在當天最低價140元，相較13日出現的歷史天價178.5元，波段跌幅達21.5%，可能讓投資人無法及時補足款項。

回顧今年上市違約交割個股有雷虎、昇貿兩檔達公布標準並分居金額前兩大，分別為8,729萬元、5,876萬元。上櫃市場違約交割紀錄，則有IET-KY、金居各兩件，波若威、華星光、合一、中信美國公債20年ETF、世紀*、新華，其中，新華金額為3,482.16萬元居第三、9月12日該次申報的金居為3,271.3萬元排第四。

法人分析，儘管記憶體產業基本面受惠AI伺服器需求強勁與全球缺貨潮，但股價高檔籌碼快速鬆動與急殺，仍可能衍生交割風險。