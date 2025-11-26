快訊

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

南亞科爆違約交割逾2,600萬

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司第三起、上市櫃合計第14起違約交割事件，違約金額為今年第五大，引發市場關注熱門股股價修正時產生的交割風險。

臺灣證券交易所昨（25）日公布證券商申報的違約交割資訊，DRAM指標大廠南亞科赫然在列，合計有元富證券埔里、中國信託、元大大同、口袋、臺銀、國泰敦二、元富新竹、台新等八家券商分點申報，違約交割金額2,646.45萬元。這不僅是南亞科首次傳出鉅額違約交割，更是今年上市公司第三起、上市櫃市場合計的第14起違約交割事件。

法人推測，此次違約交割與南亞科近期股價短時間內從歷史高點急劇修正有關。從T+2交割時間來看，南亞科21日股價跌破月線，收在當天最低價140元，相較13日出現的歷史天價178.5元，波段跌幅達21.5%，可能讓投資人無法及時補足款項。

回顧今年上市違約交割個股有雷虎、昇貿兩檔達公布標準並分居金額前兩大，分別為8,729萬元、5,876萬元。上櫃市場違約交割紀錄，則有IET-KY、金居各兩件，波若威、華星光、合一、中信美國公債20年ETF、世紀*、新華，其中，新華金額為3,482.16萬元居第三、9月12日該次申報的金居為3,271.3萬元排第四。

法人分析，儘管記憶體產業基本面受惠AI伺服器需求強勁與全球缺貨潮，但股價高檔籌碼快速鬆動與急殺，仍可能衍生交割風險。

南亞科 市場

延伸閱讀

大摩力挺記憶體「反轉還早」遭質疑出貨！全網群嘲：怕貨沒人接

金居10月 EPS 0.43元

台股違約交割示警 「買賣相抵」2,455萬元 創歷史第九高紀錄

台股震盪釀災！PCB大廠富喬驚爆1,255萬元違約交割 今年第13件警鈴響

相關新聞

台積電提告前資深副總羅唯仁 羅疑攜機密帶槍投靠英特爾

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾任職，台積電昨天聲明表示，已向智慧財產及商業法...

觀察站／台積電提告羅唯仁 促供應鏈護資訊

台積電打破沉默，決定提告前研發大將羅唯仁。儘管台積電聲明稿中提出採取法律必要行動，但是，台積電是以「妨害祕密」的前提向智...

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

台積電對疑帶走2奈米先進製程資料轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提告，由於羅唯仁具有美籍身分，後續官司走向引發關注，但從...

老臣變叛將？台積怒告羅唯仁 指控退休前未告知前往英特爾任職

台積電前資深副總經理羅唯仁傳出退休前帶走2奈米等先進製程資料投靠英特爾，引發業界震撼。台積電昨（25）日宣布，已向智慧財...

新聞眼／台積竊密風暴 凸顯監督機制漏洞

台積電打破沉默，決定提告前研發大將羅唯仁。儘管台積電聲明稿中提出採取法律必要行動，但是，台積電是以「妨害祕密」的前提向智...

Google AI 晶片傳 Meta 大採購 狂踩輝達地盤

美國媒體報導，Meta正洽談斥資數十億美元，採購Google研發、專為人工智慧（AI）推論打造的「張量處理器」（TPU）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。