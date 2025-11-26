老臣變叛將？台積怒告羅唯仁 指控退休前未告知前往英特爾任職

台積電（2330）前資深副總經理羅唯仁傳出退休前帶走2奈米等先進製程資料投靠英特爾，引發業界震撼。台積電昨（25）日宣布，已向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟。

台積電強調，該訴訟係依據台積與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。台積電聲明中並提及法務長方淑華親自面談時，對方未告知前往英特爾擔任執行副總裁，且退休前動作頻頻皆不尋常。

台積電表示，2024年3月間將羅唯仁調任於「企業策略發展部」資深副總，該部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務，然在轉任「企業策略發展部」後，羅唯仁仍要求研發部門召開會議並提供資料，以了解正在研發中及未來規劃之先進製程技術。

台積電指出，法務長方淑華在今年7月22日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾任職。

然而，羅唯仁離職後旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁（Executive Vice President），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊予英特爾，因此台積電有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。

針對台積電向羅唯仁提告，前外資分析師陸行之認為，因為英特爾執行長陳立武曾經誇口不會侵害台積電的智慧財產權，所以羅唯仁可能被切割而無法就職。他表示，台積電的提告仍需觀察是做做樣子，或者是真的要替股東們爭取權益。陸行之坦言，目前證據一堆，羅唯仁從重臣淪為「偷機密資料的大叛徒」，對台積電數十年的貢獻一夕歸零。

經濟部昨日表示，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，檢調已針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。

針對羅唯仁帶槍投靠傳聞，英特爾執行長陳立武日前公開表示，所有指控都是謠言與臆測，毫無根據，英特爾一向尊重他人智慧財產權。據了解，羅唯仁持有台積電股票逾1348張，以退休前收盤價每股1,145元計算，當時持股市值已達15.43億元。

羅唯仁於2004年加入台積擔任營運組織二副總經理，2006年至2009年擔任研發副總經理，隨後升任先進技術事業及營運組織製造技術副總經理。