快訊

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

中華電小金雞 資拓宏宇掛牌

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
資拓宏宇昨天掛牌上市，董事長吳麗秀（前排左四）率經營團隊參加掛牌儀式。記者蘇嘉維／攝影
資拓宏宇昨天掛牌上市，董事長吳麗秀（前排左四）率經營團隊參加掛牌儀式。記者蘇嘉維／攝影

中華電信旗下小金雞資拓宏宇（6614）昨（25）日以承銷價46元上市掛牌交易，股價收漲逾3％，開出紅盤。針對未來營運展望，法人預期，第4季是公司結案認列營收高峰，預期本季營收將維持高檔，資拓宏宇全年業績將繳出新高表現，且未來AI商機持續爆發，明年營運可望更上層樓。

資拓宏宇昨天以承銷價46元掛牌上市，盤中漲幅一度超過7％，終場收漲3.15％至47.45元，順利開出紅盤。籌碼面上，成交量2,007張。

資拓宏宇董事長吳麗秀表示，公司不斷精進自身技術，除為客戶提供更好的服務，也為自身建立許多優勢。例如在金融領域，公司策略合作市占率高的原廠，開發核心系統，使競爭者難切入。

資拓宏宇表示，公司長期發展人工智慧（AI）、雲端運算、大數據與資料治理、永續淨零、機器人流程自動化、5G通訊與物聯網，共六大核心技術，協助智慧政府、智慧金融、智慧醫療、智慧城市等四大領域的客戶進行數位轉型。

資拓宏宇為數位轉型及永續發展解決方案系統整合商，主要營運項目包括AI服務、雲端服務、應用系統開發建置、軟硬體設備銷售與維運、資安及軟體代理銷售服務，主要客戶除政府機關外，金融機構更是資拓宏宇的強項，另外在智慧醫療領域表現亦有亮眼成績，是國內少數具大型及專業化資通訊建置與服務廠商。

金融領域方面，資拓宏宇可快速協助銀行建置國內及海外分行系統，雖然各家銀行運作模式不盡相同，但公司亦能配合各家銀行客製開發專屬系統，長期下來已獲得客戶信任。

資拓宏宇在醫療領域方面有20年服務經驗，除政府層級的健保資訊系統外，亦掌握基層診所的看診流程，建立起診所地端轉雲端的商機及優勢。智慧運輸部分，包括AI影像辨識、iTMS智慧運輸中心解決方案、台鐵首套自動月台門試辦專案等；公司在智慧運輸業務非常專業且實績豐富，訂單能見度佳，長期深耕領域知識，已成為智慧交通最佳解決方案提供商之一。

資拓宏宇公告10月合併營收3.91億元、年增20.7％，累計今年前十月合併營收36.39億元、年增16.5％，創下歷史同期新高。法人看好，隨著未來生成式AI及雲端商機大規模成長，資拓宏宇在第4季認列高峰加持下，可望帶動今年全年業績繳出雙位數成長的成績單，由於AI需求不減，預期明年營運有望再度創下新高，寫下逐年成長優異表現。

AI 雲端服務

延伸閱讀

證交所公告邁科、資拓宏宇 11月25日開始上市買賣

奇美醫院攜手思科啟動AI智慧醫療 為中風病人提供個人化照護方案

奇美偕思科推智慧醫療 AI導入地端運算避資安疑慮

台大雲林分院北歐3國取經 打造臺灣智慧醫療典範

相關新聞

台積電提告前資深副總羅唯仁 羅疑攜機密帶槍投靠英特爾

台積電前資深副總經理羅唯仁，疑在退休前帶走二奈米等先進製程資料，前往英特爾任職，台積電昨天聲明表示，已向智慧財產及商業法...

觀察站／台積電提告羅唯仁 促供應鏈護資訊

台積電打破沉默，決定提告前研發大將羅唯仁。儘管台積電聲明稿中提出採取法律必要行動，但是，台積電是以「妨害祕密」的前提向智...

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

台積電對疑帶走2奈米先進製程資料轉任英特爾的前資深副總經理羅唯仁提告，由於羅唯仁具有美籍身分，後續官司走向引發關注，但從...

老臣變叛將？台積怒告羅唯仁 指控退休前未告知前往英特爾任職

台積電前資深副總經理羅唯仁傳出退休前帶走2奈米等先進製程資料投靠英特爾，引發業界震撼。台積電昨（25）日宣布，已向智慧財...

新聞眼／台積竊密風暴 凸顯監督機制漏洞

台積電打破沉默，決定提告前研發大將羅唯仁。儘管台積電聲明稿中提出採取法律必要行動，但是，台積電是以「妨害祕密」的前提向智...

Google AI 晶片傳 Meta 大採購 狂踩輝達地盤

美國媒體報導，Meta正洽談斥資數十億美元，採購Google研發、專為人工智慧（AI）推論打造的「張量處理器」（TPU）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。