中華電小金雞 資拓宏宇掛牌

中華電信旗下小金雞資拓宏宇（6614）昨（25）日以承銷價46元上市掛牌交易，股價收漲逾3％，開出紅盤。針對未來營運展望，法人預期，第4季是公司結案認列營收高峰，預期本季營收將維持高檔，資拓宏宇全年業績將繳出新高表現，且未來AI商機持續爆發，明年營運可望更上層樓。

資拓宏宇昨天以承銷價46元掛牌上市，盤中漲幅一度超過7％，終場收漲3.15％至47.45元，順利開出紅盤。籌碼面上，成交量2,007張。

資拓宏宇董事長吳麗秀表示，公司不斷精進自身技術，除為客戶提供更好的服務，也為自身建立許多優勢。例如在金融領域，公司策略合作市占率高的原廠，開發核心系統，使競爭者難切入。

資拓宏宇表示，公司長期發展人工智慧（AI）、雲端運算、大數據與資料治理、永續淨零、機器人流程自動化、5G通訊與物聯網，共六大核心技術，協助智慧政府、智慧金融、智慧醫療、智慧城市等四大領域的客戶進行數位轉型。

資拓宏宇為數位轉型及永續發展解決方案系統整合商，主要營運項目包括AI服務、雲端服務、應用系統開發建置、軟硬體設備銷售與維運、資安及軟體代理銷售服務，主要客戶除政府機關外，金融機構更是資拓宏宇的強項，另外在智慧醫療領域表現亦有亮眼成績，是國內少數具大型及專業化資通訊建置與服務廠商。

金融領域方面，資拓宏宇可快速協助銀行建置國內及海外分行系統，雖然各家銀行運作模式不盡相同，但公司亦能配合各家銀行客製開發專屬系統，長期下來已獲得客戶信任。

資拓宏宇在醫療領域方面有20年服務經驗，除政府層級的健保資訊系統外，亦掌握基層診所的看診流程，建立起診所地端轉雲端的商機及優勢。智慧運輸部分，包括AI影像辨識、iTMS智慧運輸中心解決方案、台鐵首套自動月台門試辦專案等；公司在智慧運輸業務非常專業且實績豐富，訂單能見度佳，長期深耕領域知識，已成為智慧交通最佳解決方案提供商之一。

資拓宏宇公告10月合併營收3.91億元、年增20.7％，累計今年前十月合併營收36.39億元、年增16.5％，創下歷史同期新高。法人看好，隨著未來生成式AI及雲端商機大規模成長，資拓宏宇在第4季認列高峰加持下，可望帶動今年全年業績繳出雙位數成長的成績單，由於AI需求不減，預期明年營運有望再度創下新高，寫下逐年成長優異表現。