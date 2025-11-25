台積電大動作宣示告羅唯仁 半導體專家：內外危機處理有一定效果

台積電今天傍晚宣布對前資深副總經理羅唯仁提出訴訟，質疑羅唯仁洩漏營業秘密給英特爾（Intel）。熟悉台積電的半導體地緣政治專家分析，台積電危機處理對內對外可達一定效果；台積電是否會在美國當地、進一步對具有美國籍身分的羅唯仁提起訴訟，值得關注。

台積電表示，已向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁訴訟。台積電指出，羅唯仁今年7月離職後，旋即前往英特爾擔任執行副總裁（Executive VicePresident），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊給英特爾，台積電有採取法律行動（包含違約賠償）必要。

台積電過去也曾對離職高階主管提告，2009年韓國三星（Samsung）曾挖角台積電前研發資深處長梁孟松，協助三星研發14奈米，台積電大動作反擊提告梁孟松違反營業秘密。法院判決梁孟松在2015年底前不得為三星提供服務。

梁孟松之後離開三星，2017年跳槽中國晶圓代工廠中芯國際，擔任執行董事兼共同執行長。梁孟松已於2021年11月辭去中芯執行董事職位。

半導體專家晚間接受記者電訪分析，梁孟松技術底子非常扎實深厚，在台積電任職期間，經歷許多硬碰硬的技術挑戰，一步步解決製程問題；之後梁孟松轉任到中芯國際，的確有助提升中芯的製程和產能。

相較之下，專家指出，羅唯仁在台積電任職期間，以嚴厲管理手腕著稱，儘管也參與過研發事務，但後期主要以管理層面為主，在半導體前段製程研發領域「已非沙場老手」，且羅唯仁對中後段先進封裝技術，相對陌生。

專家指出，具有美國籍身分的羅唯仁若轉任至英特爾，「一人也起不了太大作用」，對英特爾效益有限。

觀察台積電危機處理，半導體專家指出，台積電對羅唯仁提告，做法值得稱許，對內可進一步阻斷人才外流或被挖角的風險，對外罕見透過新聞稿公布對羅唯仁提訟的前因後果，「杜眾人悠悠之口」，對內和對外均可達一定效果。

專家表示，台積電透過公開新聞稿大動作宣示提告羅唯仁，未來英特爾在相關人事和智慧財產權的處理方式與態度，將會更加謹慎。