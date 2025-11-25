聯發科2論文入選IC設計界奧林匹克之稱ISSCC 2026 連23年破百篇

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠聯發科（2454）於25日宣布，今年有2篇由其台灣總部研發團隊發表的論文，入選有IC設計界奧林匹克之稱的ISSCC 2026論文。這也讓聯發科成為台灣業界唯一連續23年累計超過百篇論文入選的企業。

聯發科也提到，該公司執行長蔡力行受邀出席明年2月在美國舊金山舉行的ISSCC 2026，將以「拓展AI新視野：半導體創新觀點」為題，分享如何持續透過半導體技術創新，推動AI邁向新境界。

聯發科指出，該集團包含旗下各前瞻技術研發單位、專精AI領域的研究單位聯發創新基地，2025年至今有20篇論文入選積體電路設計、AI、通訊領域的全球頂尖國際學術會議與期刊，另有上百篇論文由聯發科前瞻研發中心與全球頂尖學術機構共同發表或贊助發表。

同時，聯發科表示，該集團獨立發表的論文中，研究內容涵蓋提升行動處理器效能、系統能效、AI標準單元優化與DTCO整合、矽光子異質整合、記憶體設計、邊緣生成式影像處理、增進基礎模型運算效率、通訊與運算網路架構融合、FR3頻譜部署、衛星與地面網路頻譜共享、綠色通訊與運算、天線設計等，後續可應用在積體電路設計精進、邊緣AI運算、資料中心、6G、ESG等領域，展現創新突破與前瞻技術實力。

聯發科 IC設計 AI
