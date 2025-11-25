聽新聞
0:00 / 0:00
台積電打破沉默宣布提告羅唯仁 經濟部說話了
台積電打破沉默，宣布向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。經濟部表示，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響。
台積電表示，此訴訟是依據台積電與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。經濟部則表示，檢調也已經針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。
另外，經濟部也說，工研院目前沒有針對院士有撤回的機制，經濟部已經請工研院進行研議，目前尚在討論中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言