【重磅快評】晶片戰開打 台積電告羅唯仁竊取機密能否亡羊補牢？

台積電前資深副總羅唯仁疑似帶走業務機密一事喧騰多日，始終保持沈默的台積電，今日終於選擇亮劍，向羅唯仁提告，整件事情的輪廓也跟著浮出水面。原來，羅唯仁簽有競業禁止條款，卻對台積電謊稱「將前往學術機構任職」，退休前還影印業務資料，再直奔台積電的競爭對手英特爾，出任執行副總裁。

台積電在聲明裡指出，羅唯仁「高度可能」使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾，因此台積有採取法律行動（包含違約賠償）的必要。這代表台積在近日的清查行動裡，應已發現損及自身利益的機密被帶走，而不是像先前經濟部長及國發會主委相繼發言描述得無關緊要。

這一邊是台積電被蒙在鼓裡，另一邊是英特爾CEO陳立武才剛公開說過「尊重台積電營業機密」，兩相對照，顯得格外諷刺，也反映全球晶片戰火激烈下，台積電勢必要慎防各種攻擊。

台積電這一年不是第一次遭遇機密外洩問題。先是今年五月發現二奈米技術遭工程師外洩，且途徑也是原任台積電的工程師跳槽至日本東京威力後，回過頭來拜託同事竊取關鍵技術；現在是位居高位的老將，直接帶走可能更核心的機密轉赴英特爾。外界難免要問：向來治軍嚴謹的台積電，在管理上為何出現這些令人大感意外的狀況？台積電是否低估了內部人才異動的風險？在各國半導體戰爭全面開打之際，台灣企業是否還能沿用過去的管理模式？

羅唯仁是台積電的老將，自2004年起就在台積任職，待了廿一年，位階節節上升，去年升任資深副總，今年七月退休。但關鍵在於，台積今年三月將他調任「企業策略發展部」，此部門屬董事長與總裁的幕僚單位，並不涉及研發管理。即使如此，他仍多次要求研發單位提供先進製程進度與未來布局內容。隨著羅唯仁轉任英特爾，合理懷疑這些資料一起被帶到英特爾。台積電現在透過司法途徑求償，但對擁有美國籍的羅唯仁有多少嚇阻效力？

台美晶片競爭下的暗潮洶湧。當全球主要半導體大國全面投入搶人、搶技術的戰線時，一家科技巨頭的領先，不只是業績數字，也意味其承受的外部壓力同樣成倍增加。台積電此刻提告，不只是為了追究違約責任，更是為了守住技術根基。

這起事件提醒我們一個冷峻的事實：晶片戰不光是想像中的實驗室競賽，它也發生在人事轉換和每一次離職面談裡。看似尋常的跳槽，可能藏著技術版圖的重新分配；看似一紙承諾，卻可能決定一家企業未來十年的競爭力。台積電此刻站在全球半導體戰局的中心，愈是領先，愈需要警覺。畢竟，在這場以「奈米」為單位的競爭中，任何一個破口都可能牽動整個產業的力量平衡。在全球半導體競逐的風暴裡，絕對不能掉以輕心。