快訊

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

好市多「黑色購物週」Day 3優惠！鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包別錯過

不是指蘇巧慧？李四川稱「施政非穿著漂亮」挨批 嘆被惡意解讀

台達電加碼德州投資 新租廠房強化當地營運

中央社／ 台北25日電

台達電持續加碼美國製造，今天代美國子公司Delta Electronics（USA）公告，承租坐落於美國德州普萊諾市（Plano）的建物，租賃建物面積22.68萬平方英尺，初始租金金額約每月24.3萬美元（約新台幣760萬元），使用權資產金額約1410萬美元，取得目的為營運所需。

在此之前，台達電去年9月宣布美國子公司在德州建置FWT實驗室，並興建F2廠及辦公大樓，合計投資金額約2.09億美元，聚焦領域包括資料中心、電信資通訊基礎設施、電動車充電以及電力電子元件解決方案等。

其中FWT實驗室將於設備、人員到位後啟用，F2廠預計3年內完工，目標到2030年德州廠區擴增至近千名人力規模。

今年2月，台達電也代美國子公司公告，加碼德州FWT實驗室的建置工程預算，並斥資1200萬美元取得德州多筆房屋不動產，擬做為員工宿舍。

台達電董事長鄭平日前在法說會中表示，台達電現有美國廠產能已近飽和，德州Plano新廠正積極建置中，兩年後新廠開出，才會有較大空間提升產能，因應客戶需求，將先以租廠支應。

台達電 美國
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

立院訪美團赴德州關心台商 江啟臣：會做在美台商最堅實後盾

台達電、鴻海 權證挑長天期

AI競爭激烈 Google砸1.2兆元投資德州資料中心

台達電、光寶科 權證四檔搶鏡

相關新聞

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電今日傍晚發出聲明，公司表示已於今日向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。台積電強調，提告的依據是台...

一場空？台積前資深副總羅唯仁涉竊密挨告 陸行之揪關鍵：英特爾會切割

台積電前資深副總經理羅唯仁，涉嫌帶走數10箱手寫稿轉赴英特爾任職，引爆晶片竊密風波，台積電今（25）日發聲明已對羅唯仁提告。知名半導體分析師陸行之表示...

魏哲家喊台積電產能差3倍？業界：誤會大了

媒體報導，台積電董座魏哲家在美國半導體產業協會 （SIA） 年度最高榮譽「羅伯特‧諾伊斯獎」（Robert N. Noy...

【重磅快評】晶片戰開打 台積電告羅唯仁竊取機密能否亡羊補牢？

台積電前資深副總羅唯仁疑似帶走業務機密一事喧騰多日，始終保持沈默的台積電，今日終於選擇亮劍，向羅唯仁提告，整件事情的輪廓...

熊本驚傳地震 台積電：JASM廠區均未達疏散標準

日本熊本驚傳地震，引發外界關注對台積電（2330）熊本廠區影響，對此，台積電說明，25日下午6時許日本熊本縣發生地震，J...

台積電：新竹、高雄籌備2奈米廠 續在台投資先進製程

媒體今天報導，台積電將在台灣南科特定區再投資建造3座2奈米廠。台積電下午回覆表示，將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。