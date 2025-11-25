台達電加碼德州投資 新租廠房強化當地營運

台達電持續加碼美國製造，今天代美國子公司Delta Electronics（USA）公告，承租坐落於美國德州普萊諾市（Plano）的建物，租賃建物面積22.68萬平方英尺，初始租金金額約每月24.3萬美元（約新台幣760萬元），使用權資產金額約1410萬美元，取得目的為營運所需。

在此之前，台達電去年9月宣布美國子公司在德州建置FWT實驗室，並興建F2廠及辦公大樓，合計投資金額約2.09億美元，聚焦領域包括資料中心、電信資通訊基礎設施、電動車充電以及電力電子元件解決方案等。

其中FWT實驗室將於設備、人員到位後啟用，F2廠預計3年內完工，目標到2030年德州廠區擴增至近千名人力規模。

今年2月，台達電也代美國子公司公告，加碼德州FWT實驗室的建置工程預算，並斥資1200萬美元取得德州多筆房屋不動產，擬做為員工宿舍。

台達電董事長鄭平日前在法說會中表示，台達電現有美國廠產能已近飽和，德州Plano新廠正積極建置中，兩年後新廠開出，才會有較大空間提升產能，因應客戶需求，將先以租廠支應。