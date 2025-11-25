快訊

中職／歷時384小時…樂天貼文感謝古久保健二打造幸福桃猿

四輪朝天零件四散！國1銅鑼南下轎車翻覆 駕駛受困1小時救出送醫

獨／高雄海軍女士官墜樓…送醫搶救不治 死者母見最後一面淚崩

一場空？台積前資深副總羅唯仁涉竊密挨告 陸行之揪關鍵：英特爾會切割

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電前資深副總經理羅唯仁，涉嫌帶走數10廂手寫稿轉赴英特爾任職，引爆晶片竊密風波。合成圖／路透社
台積電前資深副總經理羅唯仁，涉嫌帶走數10廂手寫稿轉赴英特爾任職，引爆晶片竊密風波。合成圖／路透社

台積電前資深副總經理羅唯仁，涉嫌帶走數10箱手寫稿轉赴英特爾任職，引爆晶片竊密風波，台積電今（25）日發聲明已對羅唯仁提告。知名半導體分析師陸行之表示，雖然仍要觀察台積電的提告是裝裝樣子，或是真的要替股東爭取權益，但對於羅唯仁挨告一事，陸行之斷言羅唯仁會遭英特爾切割「無法就職」。

對於羅唯仁涉竊密帶槍投靠英特爾，台積電聲明指出，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭之同意書。

此外，羅唯仁離職時，台積電法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾任職。離職後羅唯仁旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁，並傳出涉嫌竊取大量機密，因此台積電今日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。

台積電喊告後，半導體分析師陸行之PO文直言「神山終於不忍了」，陸行之表示台積電的提告仍需觀察是做做樣子，或者是真的要替股東們爭取權益。不過，陸行之坦言目前證據一堆，羅唯仁從重臣淪為「偷機密資料的大叛徒」，對台積電數十年的貢獻一夕歸零。

面對台積電的法律行動，羅唯仁新東家是否力挺？陸行之指出，英特爾CEO陳立武日前強調「英特爾尊重其他公司的智慧財產權」，因此認為英特爾會馬上切割，羅唯仁則因為涉及竊密案無法就職。

台積電 英特爾 羅唯仁 陸行之 晶片
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

「如僅2張機票 台日是我目的地」！前英特爾CEO季辛格談亞洲科技優勢

前高層羅唯仁疑帶機密跳槽英特爾 國科會：台積電目前內部釐清中

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

相關新聞

台積電打破沉默宣布提告羅唯仁 經濟部說話了

台積電打破沉默，宣布向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。經濟部表示，尊重台積電保障自身權益所提出的法律...

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電今日傍晚發出聲明，公司表示已於今日向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。台積電強調，提告的依據是台...

一場空？台積前資深副總羅唯仁涉竊密挨告 陸行之揪關鍵：英特爾會切割

台積電前資深副總經理羅唯仁，涉嫌帶走數10箱手寫稿轉赴英特爾任職，引爆晶片竊密風波，台積電今（25）日發聲明已對羅唯仁提告。知名半導體分析師陸行之表示...

台積電大動作宣示告羅唯仁 半導體專家：內外危機處理有一定效果

台積電今天傍晚宣布對前資深副總經理羅唯仁提出訴訟，質疑羅唯仁洩漏營業秘密給英特爾（Intel）。熟悉台積電的半導體地緣政...

【重磅快評】晶片戰開打 台積電告羅唯仁竊取機密能否亡羊補牢？

台積電前資深副總羅唯仁疑似帶走業務機密一事喧騰多日，始終保持沈默的台積電，今日終於選擇亮劍，向羅唯仁提告，整件事情的輪廓...

熊本驚傳地震 台積電：JASM廠區均未達疏散標準

日本熊本驚傳地震，引發外界關注對台積電（2330）熊本廠區影響，對此，台積電說明，25日下午6時許日本熊本縣發生地震，J...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。