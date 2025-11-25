一場空？台積前資深副總羅唯仁涉竊密挨告 陸行之揪關鍵：英特爾會切割

台積電前資深副總經理羅唯仁，涉嫌帶走數10箱手寫稿轉赴英特爾任職，引爆晶片竊密風波，台積電今（25）日發聲明已對羅唯仁提告。知名半導體分析師陸行之表示，雖然仍要觀察台積電的提告是裝裝樣子，或是真的要替股東爭取權益，但對於羅唯仁挨告一事，陸行之斷言羅唯仁會遭英特爾切割「無法就職」。

對於羅唯仁涉竊密帶槍投靠英特爾，台積電聲明指出，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭之同意書。

此外，羅唯仁離職時，台積電法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾任職。離職後羅唯仁旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁，並傳出涉嫌竊取大量機密，因此台積電今日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。

台積電喊告後，半導體分析師陸行之PO文直言「神山終於不忍了」，陸行之表示台積電的提告仍需觀察是做做樣子，或者是真的要替股東們爭取權益。不過，陸行之坦言目前證據一堆，羅唯仁從重臣淪為「偷機密資料的大叛徒」，對台積電數十年的貢獻一夕歸零。

面對台積電的法律行動，羅唯仁新東家是否力挺？陸行之指出，英特爾CEO陳立武日前強調「英特爾尊重其他公司的智慧財產權」，因此認為英特爾會馬上切割，羅唯仁則因為涉及竊密案無法就職。