宏泰法說會／AI帶動超高壓線纜市場 觀音廠改建預計最快明年底完工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

宏泰（1612）電工25日召開法說會，宏泰表示，電線電纜在台電強韌電網計畫帶動下，需求仍然強勁，尤其是未來345kV超高壓線纜會逐漸增加，為了躋身超高壓線纜供應商，觀音廠改建擴充進行中，預計最快明年底可完工、後年認證。

宏泰表示，今年前三季銷售產品組合以XLPE電力電纜為大宗，銷售額占比達70%，屬於建築用線的PVC電纜則占比17%，若與去年全年相較，電力電纜增加了3個百分點，建築用線則下滑了3個百分點。

宏泰電工總經理黎文斌表示，除了台電強韌電網計畫帶動下，還有台電能源開發計畫將規劃更新能源方案，2025至2035年帶來7,889億元商機，都為電線電纜市場帶來良好的成長動能，尤其是AI資料中心與科技廠擴廠下，更推升了中高壓線纜需求。

黎文斌表示，台電規劃345kV線纜直送科學園區，以減少干擾與故障頻率，因此預期在AI科技產業如火如荼發展下，會進一步帶動超高壓線纜的需求，公司原銅箔基板廠正積極擴充改建，未來目標生產345kV線纜，預計最快明年底可完工，屆時一年半到兩年取得認證。

至於建築用線市場，黎文斌表示，由於今年房市受到政策壓抑，市況不佳，加上缺工問題以及綠色建築及碳費政策影響，預期需求可能會稍微放緩，後續仍審慎觀察房市變化帶來的影響。

開發事業方面，宏泰表示，針對投資性不動產，將評估未來發展性及投資報酬率是否能延續；視獲利情況出售並再開發基期較低投資物件持續活化資金，另也持續積極協助廠區開發觀音鄰近所需土地。

展望2026年，宏泰表示，整體經濟不確定性仍高，投資部分將以審慎穩健為原則；電線電纜市場在政策面需求雖仍具支撐，但民間動能可能趨緩；持續關注庫存及銅價變化，降低營運衝擊。

宏泰 電纜 法說會
