鴻海榮登天下永續公民獎第六名 創歷年最佳成績

全球最大的科技製造平台服務商 - 鴻海（2317）榮獲《天下雜誌》2025年「天下永續公民獎」第六名，創下集團歷年最佳成績，並同時獲得天下人才永續獎第五名、親子天下友善家庭職場獎，展現鴻海在推動ESG（環境、社會、治理）方面的長期努力成果。

本屆評比中，鴻海不僅「企業承諾」與「社會參與」持續維持高分水準，「公司治理」與「環境永續」兩大面向表現顯著進步，顯示集團在永續經營的深耕與實踐已獲外界肯定。鴻海秉持「永續經營 = EPS + ESG」的核心理念，從環境、社會、治理三大構面落實具體行動，推動低碳轉型、員工關懷、供應鏈共榮與治理強化等多項舉措，將永續思維深植企業DNA，持續以科技實踐永續，邁向更具韌性與責任感的企業未來。

《天下雜誌》於頒獎典禮中特別指出，鴻海近年積極投入ESG，不僅強化公司治理與永續策略的整合，也在多元共融與創新面向展現亮眼成果。包括以智能科技強化員工幸福感的「AI心聲社區」計畫，以及呼應照顧責任、推動平等職場的「家庭照護迴圈」行動；在公益投入上，鴻海善用基金會及企業核心技術，將AI應用於弱勢兒童教育，成為企業結合自身優勢投身公益的典範。

在治理方面，鴻海以「透明與責任」為原則，於董事會層級設立審計暨風險委員會與法遵委員會，強化風險管理與合規體系，並通過ISO 27001與ISO 37001等國際認證，持續提升公司治理信任度。鴻海亦每年發布《供應商責任報告書》，攜手全球超過7,000家供應商推動永續轉型，為台灣企業先例。

在環境永續方面，鴻海積極推動綠色智慧製造與循環經濟，綠電使用率已超過六成，並透過「零廢園區」計畫減少逾5,300萬噸廢棄物。集團以創新技術解決產業痛點，從廢酸廢水回收再利用，到藻礁復育、魚苗放流及珊瑚培育，展現兼顧產業發展與生態保育的決心。

鴻海身為全球科技製造業推動ESG的先行者，將持續結合「科技力」與「永續力」，攜手全球夥伴，共同邁向低碳、透明且具韌性的永續未來。