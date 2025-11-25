鑫科法說會／產品線從傳統光電靶材 延伸至鈦、鎳等特殊合金領域

中鋼（2002）子公司鑫科（3663）法說會，強調併購中鋼精材後，成功將產品線從傳統光電靶材延伸至鈦、鎳等特殊合金領域，使整體產品組合更趨多元，營運動能也同步增強。

鑫科2025年前三季合併營收40億元，稅前盈餘0.27億元，因關稅壁壘、中國大陸民生鈦材需求疲弱，鈦、鎳價格下跌，第3季稅後淨損540.9萬元。

展望未來，預期2026年光電靶材持平或小幅成長，景氣尚待回溫；但半導體客戶擴張、產品線更完整，特殊合金新產品上市、建置變電站支撐二期擴產，循環經濟領域的靶材回收、貴金屬洗淨業務持續擴大。

整體而言，鑫科已經成功的從光電靶材公司成功轉型為「半導體材料＋特殊合金＋先進封裝載板」的多引擎成長企業，2026 年將迎來產品全面放量的關鍵年度。