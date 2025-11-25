海利普展望樂觀 訂單能見度直達2028年

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能系統廠海利普（7877）電子預計27日登錄興櫃，為國內綠能族群添增新兵，25日舉辦媒體茶敘，董事長謝宇霖指出，公司明年將會有多個案場進行開發與建置，訂單能見度更直達2028年，對未來營運展望樂觀。

海利普成立於2006年，實收資本額3.88億，早期發展以機電業務為主，為國內少有具機電背景的太陽能EPC公司，該公司去年營收7.49億元，年增288.7%，每股純益3.28元，業績表現亮眼。

謝宇霖指出，公司自2016年起轉型投入太陽能EPC領域，並引進日本水面型浮台技術，在屋頂型、地面型、水面型及漁電共生領域都有指標性案場實績，在業務策略上採取強強聯手的投資經營策略，目前在手工程與得標專案穩健成長，訂單能見度已看到2028年。

據悉，海利普目前完成建置的案場實績已超過230MW，包括4.5MW的科學園區電廠、8.8MW的彰化牧場電廠、2MW的台南水面型電廠及14MW的嘉義漁電型電廠等；而大型地面電廠有超過100MW實績，包括台南七股24MW、台南學甲30MW及雲林30MW等，工程實績遍佈全台。

展望未來，海利普目前正投入嘉義、台南及屏東等多處的漁電共生案場規劃與建置，合計總容量超過300MW，預計會在2026-2028年陸續完工並挹注獲利。

相較於其他競爭對手，海利普設有規模全台最大、占地逾兩千坪的大型工務所，團隊成員涵蓋多元專業領域，包含：工程、專案管理、財務、投資管理及農漁業等，可以提供客戶完善且一體化整合服務。

展望未來，海利普除持續深耕國內市場外，也將攜手兩家美國策略夥伴開發當地太陽能案場、電網級能源案及表後能源案。謝宇霖表示，綠能的需求不論在國內或是海外都是長期看多，而公司在台灣市場已打下深厚根基，未來幾年會努力開拓海外市場、綠電交易及創新應用，期望在興櫃後獲利能再創佳績。

太陽能 電廠
