友訊法說會／聚焦整合解決方案 強化全球市場布局

全球網通品牌D-Link友訊科技（2332）執行長張家瑞25日在法說會上表示，全球網通市場正從「單點連線」邁向「整合解決方案」的新格局，友訊持續深化產品創新、通路效率與品牌價值，為下一階段成長奠定基礎。

友訊受邀參加由元富證券主辦之「2025年冬季投資論壇」，張家瑞表示，友訊科技以穩健的經營體質與靈活的市場應變策略，結合創新研發與Made in Taiwan製造實力，持續推動企業向整合型解決方案轉型，以因應全球經濟與網通市場的快速變化。

張家瑞指出，友訊科技順應趨勢，推動產品發展策略從單機設備導向，逐步轉型為以使用情境為核心的整合型解決方案，全面涵蓋個人行動、家庭應用、商用環境與垂直產業。

產品發展策略，張家瑞指出，從單機邁向整合解決方案，完整布局個人、家庭、企業及產業等多元應用場景，推動產品線轉型為以需求導向為核心的完整生態系。

友訊強打On-the-Go 行動工作解決方案，包含可互相結合應用之旅行用路由器、多功能集線器、氮化鎵充電器與行動電源，滿足數位遊牧族與行動工作者對「輕巧、高效、隨時連網」的需求。

此外，友訊更打造全屋Wi-Fi 7智慧連網解決方案，推出AQUILA PRO AI系列Wi-Fi 7 mesh路由器、無線網卡以及USB網卡，提供8K串流、AR/VR體驗所需的極速、低延遲與零死角覆蓋。

針對企業及產業用網路解決方案，友訊表示，企業網路解決方案針對教育、政府、飯店與製造等垂直市場，導入Wi-Fi 7與2.5G/10G交換機，強化高頻寬、高穩定性與集中管理；產業用4G/5G解決方案則提供適用於運輸及各式產業垂直應用之連網設備，結合D-ECS雲端管理平台，提升遠端設備管理效率與連線品質監控。

此外，友訊表示，北美市場持續導入電信商專案與新產品線推廣，歐洲地區則聚焦營運體質優化與成本控管；泛亞太市場積極推進 Wi-Fi 7 路由器與企業級無線解決方案，並深化中東及東南亞電信合作夥伴關係。透過策略聯盟與在地化經營，確保產品能快速回應市場需求並維持穩定供應。

友訊表示，上半年受全球政經情勢影響，短期市場需求仍疲弱，但第3季營運已顯著改善，第3季合併營收為 34.4 億元，季增9.3%，歸屬母公司稅後淨利為1,400 萬元，每股純益0.02元，較前季每股淨損0.23元，轉為小幅獲利，累計前3季累計營收為 99.3 億元，年減9.4%，每股稅後淨損0.48元，較去年同期每股純益0.24元，轉為虧損。

友訊強調，持續優化成本結構與產品組合，聚焦高毛利與高附加價值產品，以提升整體獲利能力，面對美中貿易政策與關稅競爭持續升溫，採取「全球生產基地布局、多元供應鏈管理」策略，靈活運用中國大陸供應鏈優勢，同時強化台灣研發與企劃能量，維持產品價格競爭力與技術自主性。