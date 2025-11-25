科技守護自然 晶睿攜手中興大學 USR 復育種瓜溪生態

晶睿（3454）通訊以行動實踐企業社會責任。今年「安全地圖」企業永續活動邁入第五年，團隊首次遠離城市社區，前進自然，到南投縣國姓鄉種瓜溪，攜手中興大學社會責任（University Social Responsibility, USR）「環境韌性與永續」團隊，還有以AI大數據推動精準農業的合作夥伴DATAYOO悠由數據，展開「復育種瓜溪 生態安全地圖」任務。

晶睿導入安防解決方案監測生態，成功捕捉到保育類動物食蟹獴覓食的珍貴影像；同時，號召員工移除外來入侵種、復育原生植物，並開挖生態池，持續將永續行動理念融入安防本業，從守護人類安全推展至守護棲地與生物多樣性。

2004年受颱風侵襲後，種瓜溪為防洪而築高牆、設固床工，但也形成阻隔和破壞生態系。多年來，護牆出現裂隙、基腳淘空和固床工鋼筋外露，反成安全隱憂。2018年，中興大學生命科學系許秋容與Peter Chesson 教授入住溪畔後，倡議用減法思維，以拆牆「還地於溪」方式兼顧防洪與保育，最終2023年促成台灣首宗由居民發起的溪流復育工程。目前由中興大學許教授等人所組成的USR團隊持續進行生態監測研究與棲地維護，晶睿通訊則透過「安全地圖」活動，投入技術與人力，共同守護這條重生的溪流。

晶睿總經理廖禎祺表示，「公司以『關懷』作為品牌催化劑，在2010年智利礦災時，我們的攝影機深入礦坑，記錄受困礦工的生命跡象，將畫面傳給救援團隊，為這場奇蹟營救盡一份心力。在澳洲維多利亞公園，我們運用 AI 解決方案，觀測菲利普港灣的海豹棲地，掌握漁線、繩索等潛在威脅。這次『安全地圖』活動，晶睿攜手中興大學USR團隊，將關懷、守護社會安全的初心，轉化為對溪流生態系與野生動植物保育的投入，讓科技成為人與自然共好的基礎設施」。

在中興大學USR團隊的指導下，晶睿員工觀察水生昆蟲、原生植物與溪流變化，理解溪流復育拆除水泥護岸前、後對生物的影響。為加速當地生態復育，更分組打造生態池，並用竹筒為艾氏樹蛙建新家；同時整地清除外來入侵種植物含羞草、香澤蘭和象草等，復育葦草蘭、野牡丹、金銀花、紫珠、臺灣山桂花和月橘等台灣原生植物，以穩定水土和復育濱溪植被。