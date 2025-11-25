「小台積」ETF 0052 26日恢復交易 受益人暴增4萬人、入手價不用4萬元

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052），於11月19日停止交易，在經過為期五天的暫停交易後，11月26日將重新上市。分割後每股價格更親民，交易門檻降低，分割前的最後交易日為11月18日，當時收盤價為245.3元，11月25日富邦投信官網公告分割後之每受益權單位參考價（即恢復買賣參考價）為35.04元，11月26日將恢復交易，並將於12月8日寄發結果通知書。

值得注意的是，由於股價變得更加親民，0052在恢復交易後，預期首日交易將成為盤面焦點。

0052進行「一拆七」股票分割，主要是降低了投資門檻，讓小資族更容易入手，但並未改變其基本價值。分割後，每張股票的價格從約24.53萬元降至不到4萬元，有望吸引資金流入並提升流動性。

對小資族而言，如果之前因為0052價格過高而猶豫，分割後價格變得親民，是開始布局的好時機。

對長期投資者而言，如果是著眼於長期看好台灣科技產業表現，那麼分割與否的影響不大。投資的最終回報仍取決於台灣股市與科技股整體的表現。

富邦投信自今年8月初宣布啟動0052分割計畫後，該檔ETF受益人數加速成長，根據集保結算所資料統計，8月底受益人數2.8萬人，至11月14日最新受益人數已累積達到6.8萬人，成長率高達142.9%。

富邦投信表示，分割後0052每張價格將降至3萬多元，由於第一大持股台積電（2330）占比高達約69.85% （2025/10/31），為市場上台積電占比最高的台股ETF，對想參與台積電成長行情的小資族與定期定額族群而言，可說更具吸引力，有助於擴大投資人基礎、提升市場流動性。此次分割不影響基金總資產與持股內容，僅調整單位價格與持有張數，投資人權益不受影響。

0052成立於2006年8月28日，是國內老牌科技型ETF，根據投信投顧公會2025年10月份基金績效評比表，在一般型ETF-主題式／產業型ETF中，績效均名列前茅，展現長期成長動能。

全球科技浪潮持續推進，0052以亮眼表現與分割後更具親和力的價格，有望成為震盪市況中布局產業成長的關鍵工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 0052富邦科技 ETF
