台積電：新竹、高雄籌備2奈米廠 續在台投資先進製程

中央社／ 台北25日電
台積電高雄2奈米擴建。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
媒體今天報導，台積電將在台灣南科特定區再投資建造3座2奈米廠。台積電下午回覆表示，將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施，有關台積電產能投資相關資訊，依公司公告為準。

台積電重申，正在台灣新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠，台積電也正在台中進一步拓展先進製程產能，例如A14製程技術。

台南市政府今天表示，目前未接獲台積電擬在南科特定區設廠訊息，若接獲業者提出需求，將依法全力配合。

台積電積極在台灣擴充先進製程，在台灣的新竹寶山（2奈米）、高雄（先進製程與封裝）、嘉義（先進封裝與測試）、台中（A14製程先進封裝）等四大基地同步擴產。

台積電在10月中旬法人說明會指出，2奈米製程將如期在第4季量產，智慧手機、高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）應用推動，預期2奈米在2026年將快速成長。

此外，台積電在10月中旬已向中科管理局送件申報1.4奈米先進製程建廠開工，中科新廠預計2028年下半年量產，初期投資金額預估將高達490億美元（約新台幣1.5兆元），創造8000名至1萬名工作機會。

台積電也推出N2P製程技術，計劃2026年下半年量產；此外，A16製程技術採用超級電軌（SPR），也將照計畫在2026年下半年量產。

台積電預估今年資本支出將在400億至420億美元之間，其中約70%比重用於先進製程技術，約10%至20%用於特殊製程技術，10%至20%用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

台積電 先進製程
