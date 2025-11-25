快訊

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

落腳台南？傳台積電擬投資建2奈米廠 南市府：未接獲訊息

中央社／ 台南25日電
今天有媒體報導台積電計畫於南科台南園區旁的南科特定區投資興建2奈米廠，台南市政府對此表示，目前未接獲進一步訊息，若接獲業者提出需求，將依法全力配合。圖／路透
今天有媒體報導台積電計畫於南科台南園區旁的南科特定區投資興建2奈米廠，台南市政府對此表示，目前未接獲進一步訊息，若接獲業者提出需求，將依法全力配合。圖／路透

今天有媒體報導台積電計畫於南科台南園區旁的南科特定區投資興建2奈米廠，台南市政府對此表示，目前未接獲進一步訊息，若接獲業者提出需求，將依法全力配合。

台南市政府透過文字訊息說明，媒體報導所提半導體廠商屬意地點為南科特定區A區，A區東側緊鄰南部科學園區台南園區、南側近樹谷園區，南科園區為全球重要半導體產業聚落，同時也是台南市產業發展重要核心區域，A區具產業發展優勢條件。

台南市政府指出，南科特定區A區土地使用分區為產業專區，可供半導體、智慧機械等產業進駐作生產製造、試驗研究等使用，市府對產業發展所需的用水、用電等全力提供協助與支持，以加速優質企業進駐開發，進一步穩固台南在全球半導體供應鏈關鍵地位。

南部科學園區管理局長鄭秀絨告訴中央社記者，南科特定區A區位置緊鄰園區的台積電18廠，雖不在南科園區內，但若接獲業者提出相關需求，管理局仍會與台南市政府合作，全力配合並提供必要協助。

台南市政府地政局提供資料指出，為因應南科特定區發展飽和與產業用地需求持續攀升，市長黃偉哲指示地政局推動「台南市南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收計畫」，開發區涵蓋安定、善化、新市三區，總面積達375公頃。

台南市地政局指出，此開發案具備優越地理與產業條件，預期將成為支撐南台灣高科技產業鏈重要基地，區段徵收計畫已於10月22日順利通過內政部審議，開發進程邁入關鍵階段，期望於民國115年上半年展開工程施作。

台南 南科 半導體 科學園區 台積電
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

AI催生超大封裝需求 集邦：CSP擬從台積電CoWoS方案轉向EMIB技術

台股大漲407點 台積電領軍這9檔 AI 股貢獻大盤逾400點

CRIF：除金融外上市公司前3季賺逾2.6兆 AI一枝獨秀

台積電Logo解密！tsmc為何小寫、11顆黑點是什麼？「工號9號員工」親解意涵

相關新聞

魏哲家喊台積電產能差3倍？業界：誤會大了

媒體報導，台積電董座魏哲家在美國半導體產業協會 （SIA） 年度最高榮譽「羅伯特‧諾伊斯獎」（Robert N. Noy...

台積電：新竹、高雄籌備2奈米廠 續在台投資先進製程

媒體今天報導，台積電將在台灣南科特定區再投資建造3座2奈米廠。台積電下午回覆表示，將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施...

落腳台南？傳台積電擬投資建2奈米廠 南市府：未接獲訊息

今天有媒體報導台積電計畫於南科台南園區旁的南科特定區投資興建2奈米廠，台南市政府對此表示，目前未接獲進一步訊息，若接獲業...

蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動

科技巨頭蘋果公司（Apple）今天表示，公司正針對銷售團隊進行小規模裁員，以提升對客戶的觸及效率，但強調此次裁員影響層面...

台積電年度供應鏈論壇 市場聚焦優良供應商清單洗牌

台積電2025年度供應鏈論壇因先前颱風侵襲順延至25日登場，市場聚焦優良供應商清單變動。台積電歷年都會在供應鏈論壇上表揚...

聯想推出ThinkStation PGX 鎖定AI研究人員、開發者

聯想（Lenovo）推出全新ThinkStation PGX。此款外型精巧、效能強大的個人工作站，專為AI研究人員、開發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。