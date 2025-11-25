落腳台南？傳台積電擬投資建2奈米廠 南市府：未接獲訊息

今天有媒體報導台積電計畫於南科台南園區旁的南科特定區投資興建2奈米廠，台南市政府對此表示，目前未接獲進一步訊息，若接獲業者提出需求，將依法全力配合。

台南市政府透過文字訊息說明，媒體報導所提半導體廠商屬意地點為南科特定區A區，A區東側緊鄰南部科學園區台南園區、南側近樹谷園區，南科園區為全球重要半導體產業聚落，同時也是台南市產業發展重要核心區域，A區具產業發展優勢條件。

台南市政府指出，南科特定區A區土地使用分區為產業專區，可供半導體、智慧機械等產業進駐作生產製造、試驗研究等使用，市府對產業發展所需的用水、用電等全力提供協助與支持，以加速優質企業進駐開發，進一步穩固台南在全球半導體供應鏈關鍵地位。

南部科學園區管理局長鄭秀絨告訴中央社記者，南科特定區A區位置緊鄰園區的台積電18廠，雖不在南科園區內，但若接獲業者提出相關需求，管理局仍會與台南市政府合作，全力配合並提供必要協助。

台南市政府地政局提供資料指出，為因應南科特定區發展飽和與產業用地需求持續攀升，市長黃偉哲指示地政局推動「台南市南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收計畫」，開發區涵蓋安定、善化、新市三區，總面積達375公頃。

台南市地政局指出，此開發案具備優越地理與產業條件，預期將成為支撐南台灣高科技產業鏈重要基地，區段徵收計畫已於10月22日順利通過內政部審議，開發進程邁入關鍵階段，期望於民國115年上半年展開工程施作。