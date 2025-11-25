魏哲家喊台積電產能差3倍？業界：誤會大了

媒體報導，台積電董座魏哲家在美國半導體產業協會 （SIA） 年度最高榮譽「羅伯特‧諾伊斯獎」（Robert N. Noyce Award）頒獎典禮上曾提及，台積電產能和需求差三倍等談話引發關注，不過，據產業人士指出，轉述消息和現場實際談話有誤差，並非指產能差三倍，而是談論AI資料用量市場的成長。

不過，魏哲家確實長期看好AI應用需求成長，談到AI他一向明確談論資料用量的成長與趨勢。他先前已公開在法說會上提到，台積電早已和全球所有AI創新夥伴合作，預期2028年伺服器AI處理器營收占比將超過20%。

台積電先前也提到，與客戶及客戶的客戶密切合作，並規劃產能。台積電目前擁有逾500個不同的客戶，隨著製程技術複雜性增加，公司與客戶接觸啟動專案的前置時間至少要提早二至三年。

台積電定義，AI相關需求包含AI加速器在資料中心執行AI訓練和推論功能的AI GPUs、AI ASICs和首度納入高頻寬記憶體（HBM）控制器等，看好AI加速器營收貢獻2025年會再成長一倍。

技術應用上，台積電最先進的2奈米已如期量產，公司看好隨著智慧手機、高速運算和AI應用推動下，2026年2奈米業務將快速成長。