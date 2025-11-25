快訊

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

黃子佼擁上千部性影像…一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

魏哲家喊台積電產能差3倍？業界：誤會大了

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照

媒體報導，台積電董座魏哲家在美國半導體產業協會 （SIA） 年度最高榮譽「羅伯特‧諾伊斯獎」（Robert N. Noyce Award）頒獎典禮上曾提及，台積電產能和需求差三倍等談話引發關注，不過，據產業人士指出，轉述消息和現場實際談話有誤差，並非指產能差三倍，而是談論AI資料用量市場的成長。

不過，魏哲家確實長期看好AI應用需求成長，談到AI他一向明確談論資料用量的成長與趨勢。他先前已公開在法說會上提到，台積電早已和全球所有AI創新夥伴合作，預期2028年伺服器AI處理器營收占比將超過20%。

台積電先前也提到，與客戶及客戶的客戶密切合作，並規劃產能。台積電目前擁有逾500個不同的客戶，隨著製程技術複雜性增加，公司與客戶接觸啟動專案的前置時間至少要提早二至三年。

台積電定義，AI相關需求包含AI加速器在資料中心執行AI訓練和推論功能的AI GPUs、AI ASICs和首度納入高頻寬記憶體（HBM）控制器等，看好AI加速器營收貢獻2025年會再成長一倍。

技術應用上，台積電最先進的2奈米已如期量產，公司看好隨著智慧手機、高速運算和AI應用推動下，2026年2奈米業務將快速成長。

台積電 AI 營收
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

魏哲家喊三次「不夠」！台積電（2330）產能差三倍…網笑：股價也不夠

魏哲家喊台積產能仍不足...沒道理看空？網笑「股價也跌不夠」：不打折怎買

魏哲家矽谷領「羅伯特諾伊斯獎」獻給台積電團隊 現場科技大咖雲集

黃仁勳喊「沒台積電就沒輝達」！護國神山1年來市值大變化…謝金河：真正進入魏哲家時代

相關新聞

魏哲家喊台積電產能差3倍？業界：誤會大了

媒體報導，台積電董座魏哲家在美國半導體產業協會 （SIA） 年度最高榮譽「羅伯特‧諾伊斯獎」（Robert N. Noy...

蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動

科技巨頭蘋果公司（Apple）今天表示，公司正針對銷售團隊進行小規模裁員，以提升對客戶的觸及效率，但強調此次裁員影響層面...

台積電年度供應鏈論壇 市場聚焦優良供應商清單洗牌

台積電2025年度供應鏈論壇因先前颱風侵襲順延至25日登場，市場聚焦優良供應商清單變動。台積電歷年都會在供應鏈論壇上表揚...

聯想推出ThinkStation PGX 鎖定AI研究人員、開發者

聯想（Lenovo）推出全新ThinkStation PGX。此款外型精巧、效能強大的個人工作站，專為AI研究人員、開發...

金屬中心AI互動語言治療系統助遲緩兒開口 獲全球百大科技研發獎

台灣有數十萬名語言遲緩及自閉症類群兒童，因全台僅2200名語言治療師，無法全面照顧，容易錯失語言能力改善黃金期，金屬工業...

人工智慧引領企業數位革命 數據驅動決策成競爭關鍵

人工智慧與大數據的蓬勃發展，正深刻改變全球企業的營運模式與決策邏輯，AI憑藉高速運算與深度學習能力，協助企業更精準地洞察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。