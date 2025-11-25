展碁搶攻Edge AI市場 NVIDIA DGX Spark買氣看旺

展碁國際（6776）看好AI與邊緣運算需求快速攀升，身為麗臺（2465）在台灣的重要代理商，正式引進NVIDIA DGX Spark桌上型AI超級電腦。NVIDIA DGX Spark能滿足開發者、研究單位與中大型企業在地端執行大型模型推論與微調的需求，提供快速部署的一站式AI開發平台。

展碁首批 NVIDIA DGX Spark已開始出貨至經銷合作夥伴，將優先支援 AI 原型設計、邊緣推論、資料科學等工作負載。NVIDIA DGX Spark採用 NVIDIA Grace Blackwell 架構，可協助團隊在本地端快速啟動生成式 AI 專案，顯著縮短模型開發與落地導入的時間。

隨著 AI、AI 代理（AI Agents）與視覺化及 HPC 工作負載快速攀升，企業與科研團隊對高效能 GPU 與大容量 VRAM 的需求持續增加。展碁同步引進新一代 NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell 旗艦級繪圖卡，以滿足高階工作站、伺服器、內容創作者與生成式 AI 應用的強勁需求。展碁預期，高階繪圖卡產品線將持續維持強勁成長，成為公司營運的重要成長動能之一。

面對多元產業的 AI 導入浪潮，展碁持續優化產品組合與代理品牌，打造涵蓋 GPU 算力核心、AI 工作站建置、高頻寬記憶體、高速 SSD、資安軟體與雲端解決方案 的全方位 AI 通路平台。透過完整的軟硬體整合與技術支援，展碁將持續協助企業降低 AI 導入門檻與部署成本，加速數位轉型，推動 AI 應用快速落地實現。