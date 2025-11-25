聯發科20篇論文攻頂國際會議 蔡力行獲邀ISSCC 2026談AI新視野

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
聯發科技集團有多篇論文入選全球頂尖半導體、人工智慧及通訊領域學術會議。圖／公司提供
IC設計龍頭聯發科（2454）25日表示，今年集團已有20篇論文入選ISSCC、NeurIPS、CVPR、ICLR、ICML、ICC、GLOBECOM等半導體、AI與通訊領域國際頂尖學術會議與期刊，其中ISSCC 2026有兩篇由台灣總部團隊發表，帶動聯發科成為台灣業界唯一連續23年、累計超過百篇論文入選ISSCC的企業。

聯發科指出，論文題目橫跨行動處理器效能與能效優化、AI標準單元與DTCO整合、矽光子異質整合、記憶體設計、邊緣生成式影像處理、基礎模型運算效率提升，以及通訊與運算網路架構融合、FR3頻譜、衛星與地面網路頻譜共享、綠色通訊與運算與天線設計等，未來可應用在先進IC設計、邊緣AI、資料中心、6G與ESG相關技術。

在國際能見度方面，副董事長暨執行長蔡力行受邀於2026年2月在美國舊金山舉行的ISSCC 2026，以「拓展AI新視野：半導體創新觀點」為題進行大會演講，聚焦先進封裝、電力供應、散熱管理、高頻寬記憶體、高速介面與無線通訊等關鍵技術，如何驅動未來十年AI系統發展，並加速agentic AI與physical AI普及。

聯發科強調，公司近年研發投入已超過新台幣千億元，並透過前瞻研發中心（MARC）與全球頂尖學術機構深化產學合作、參與國際標準制定，以強化在半導體與AI技術領域的領導地位。

AI IC設計 聯發科
相關新聞

蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動

科技巨頭蘋果公司（Apple）今天表示，公司正針對銷售團隊進行小規模裁員，以提升對客戶的觸及效率，但強調此次裁員影響層面...

台積電年度供應鏈論壇 市場聚焦優良供應商清單洗牌

台積電2025年度供應鏈論壇因先前颱風侵襲順延至25日登場，市場聚焦優良供應商清單變動。台積電歷年都會在供應鏈論壇上表揚...

聯想推出ThinkStation PGX 鎖定AI研究人員、開發者

聯想（Lenovo）推出全新ThinkStation PGX。此款外型精巧、效能強大的個人工作站，專為AI研究人員、開發...

金屬中心AI互動語言治療系統助遲緩兒開口 獲全球百大科技研發獎

台灣有數十萬名語言遲緩及自閉症類群兒童，因全台僅2200名語言治療師，無法全面照顧，容易錯失語言能力改善黃金期，金屬工業...

人工智慧引領企業數位革命 數據驅動決策成競爭關鍵

人工智慧與大數據的蓬勃發展，正深刻改變全球企業的營運模式與決策邏輯，AI憑藉高速運算與深度學習能力，協助企業更精準地洞察...

AI推升Alphabet重獲動能 衝刺市值4兆美元大關

在人工智慧（AI）的熱潮下，Google母公司Alphabet今天距離市值4兆美元大關僅一步之遙，有望成為全球第4家擠進...

