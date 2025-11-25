君曜擬12/10上櫃 競拍起跑底價48.06元

快訊

中央社／ 台北25日電

IC設計廠君曜將於12月10日掛牌上櫃，今天起至11月27日辦理競價拍賣，競拍數量1966張，競拍底價每股48.06元，預計12月1日開標。

君曜將於11月28日至12月2日辦理公開申購，承銷數量491張，承銷價暫定62元，將於12月4日抽籤。以24日興櫃成交均價73.31元計，價差約11.31元。

君曜主要供應橋接晶片觸控晶片，主打二手手機與售後維修市場，其中，觸控晶片成功導入日本遊戲機手把觸控板應用。

君曜今年累計前10月營收4.28億元，較去年同期增加15.14%。君曜明年將積極開拓面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI），力求出貨量能夠超越橋接晶片，為營運注入成長新動能。

晶片 觸控
相關新聞

魏哲家喊台積電產能差3倍？業界：誤會大了

媒體報導，台積電董座魏哲家在美國半導體產業協會 （SIA） 年度最高榮譽「羅伯特‧諾伊斯獎」（Robert N. Noy...

蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動

科技巨頭蘋果公司（Apple）今天表示，公司正針對銷售團隊進行小規模裁員，以提升對客戶的觸及效率，但強調此次裁員影響層面...

台積電年度供應鏈論壇 市場聚焦優良供應商清單洗牌

台積電2025年度供應鏈論壇因先前颱風侵襲順延至25日登場，市場聚焦優良供應商清單變動。台積電歷年都會在供應鏈論壇上表揚...

聯想推出ThinkStation PGX 鎖定AI研究人員、開發者

聯想（Lenovo）推出全新ThinkStation PGX。此款外型精巧、效能強大的個人工作站，專為AI研究人員、開發...

金屬中心AI互動語言治療系統助遲緩兒開口 獲全球百大科技研發獎

台灣有數十萬名語言遲緩及自閉症類群兒童，因全台僅2200名語言治療師，無法全面照顧，容易錯失語言能力改善黃金期，金屬工業...

人工智慧引領企業數位革命 數據驅動決策成競爭關鍵

人工智慧與大數據的蓬勃發展，正深刻改變全球企業的營運模式與決策邏輯，AI憑藉高速運算與深度學習能力，協助企業更精準地洞察...

