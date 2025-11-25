君曜擬12/10上櫃 競拍起跑底價48.06元
IC設計廠君曜將於12月10日掛牌上櫃，今天起至11月27日辦理競價拍賣，競拍數量1966張，競拍底價每股48.06元，預計12月1日開標。
君曜將於11月28日至12月2日辦理公開申購，承銷數量491張，承銷價暫定62元，將於12月4日抽籤。以24日興櫃成交均價73.31元計，價差約11.31元。
君曜主要供應橋接晶片及觸控晶片，主打二手手機與售後維修市場，其中，觸控晶片成功導入日本遊戲機手把觸控板應用。
君曜今年累計前10月營收4.28億元，較去年同期增加15.14%。君曜明年將積極開拓面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI），力求出貨量能夠超越橋接晶片，為營運注入成長新動能。
