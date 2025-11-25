CRIF：除金融外上市公司前3季賺逾2.6兆 AI一枝獨秀

快訊

中央社／ 台北25日電

中華徵信所今天彙整台灣上市公司剛出爐的第3季財報，並指出，前3季不含金融業獲利總額達新台幣2兆6124億元、年增10.33%，但因僅人工智慧（AI）產業一枝獨秀，因此未能刷新2022年歷史高點。

中華徵信所（CRIF）今天透過新聞稿指出，台積電前3季稅後淨利、營業利益率及EPS等3項指標皆名列上市公司前10名。台積電前3季雖繳出亮眼成績，但根據合併財報顯示，台積電美國亞利桑那州廠前3季僅貢獻47.69億元，其中第3季獲利僅0.41億元，低於市場預期。

中華徵信所分析，雖然台積電亞利桑那州廠獲利下滑主要受營運成本攀升、正處於擴建與導入先進製程投資期等因素影響，但預期2027年前的獲利表現恐難顯著提升，仍需要持續關注後續發展。

中華徵信所提到，觀察上市公司前3季稅後淨利前6名，台積電以1兆2100億元居冠、年增51.63%；鴻海以1614億元排名第2、年增35.4%；聯發科以830億元排名第3、年減0.24%；長榮613億元、年減45.32%；廣達534億元、年增20.81%；台達電483億元、年增45.92%。台積電、鴻海、廣達、台達電獲利表現均創同期新高。

前3季稅後淨利第7至第10名分別為緯穎373億元、華碩357億元、聯電315億元、中華電307億元，其中，緯穎與華碩獲利表現均創同期新高。

中華徵信所說明，整體而言，前3季獲利前10大的企業中有6家締造獲利新高紀錄，且皆屬AI相關企業。

上市公司前3季EPS（每股稅後盈餘）前10名，由緯穎以200.85元摘下王座，大立光為109.06元居次，接著是川湖66.35元、祥碩52.62元、聯發科51.76元、世芯-KY50.89元、嘉澤47.64元、台積電46.75元、華碩44.63元、旭隼34.16元。觀察整體，前10名中除大立光之外，其餘均為AI相關企業。

至於前3季營業利益率方面，擠入前10名的上市公司，第一店以69.31%奪下榜首，川湖以69.03%居次，萬企以63.87%排名第3，統領以54.53%列第4，材料-KY以53.12%居第5。

此外，台積電以49.63%名列第6、勤益控股以46.4%排名第7、可寧衛以42.04%居第8，華友聯以40.28%列第9，名軒則以39.86%位居第10。整體而言，營業利益率前10名多屬小型資產股及建設股，AI股相關企業僅有川湖與台積電入列。

台積電 上市公司
相關新聞

魏哲家喊台積電產能差3倍？業界：誤會大了

媒體報導，台積電董座魏哲家在美國半導體產業協會 （SIA） 年度最高榮譽「羅伯特‧諾伊斯獎」（Robert N. Noy...

蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動

科技巨頭蘋果公司（Apple）今天表示，公司正針對銷售團隊進行小規模裁員，以提升對客戶的觸及效率，但強調此次裁員影響層面...

台積電年度供應鏈論壇 市場聚焦優良供應商清單洗牌

台積電2025年度供應鏈論壇因先前颱風侵襲順延至25日登場，市場聚焦優良供應商清單變動。台積電歷年都會在供應鏈論壇上表揚...

聯想推出ThinkStation PGX 鎖定AI研究人員、開發者

聯想（Lenovo）推出全新ThinkStation PGX。此款外型精巧、效能強大的個人工作站，專為AI研究人員、開發...

金屬中心AI互動語言治療系統助遲緩兒開口 獲全球百大科技研發獎

台灣有數十萬名語言遲緩及自閉症類群兒童，因全台僅2200名語言治療師，無法全面照顧，容易錯失語言能力改善黃金期，金屬工業...

人工智慧引領企業數位革命 數據驅動決策成競爭關鍵

人工智慧與大數據的蓬勃發展，正深刻改變全球企業的營運模式與決策邏輯，AI憑藉高速運算與深度學習能力，協助企業更精準地洞察...

