中傑集團攜手友達光電 CT Copilot技術引領智慧製造新標竿

鞋業代工製造領導品牌中傑-KY（6965)今日宣布與全球顯示器解決方案領導供應商友達光電簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手推動智慧工廠技術創新，並以友達旗下達擎（AUO Display Plus）所開發的CT Copilot解決方案，徹底突破傳統人力製造在品質穩定與製造細節監控不足，實現製程自動化、數據驅動決策，為業界樹立智慧製造新標竿。

中傑積極推動數位轉型，率先於寧平廠區導入CT Copilot，運用AI輔助行為判讀與資料整合分析，協助鞋廠即時監控生產細節，提升品質一致性與製程透明度，並大幅簡化管理流程。此舉不僅有效解決傳統人力生產中易受主觀與疲勞影響的問題，更讓中傑在品質控管、效率提升及決策支援等面向全面領先同業。

此外，中傑亦導入友達子公司宇沛永續（AET Corporation）的碳管理方案，全面掌握各據點碳成本，確保符合法規與客戶需求，積極邁向永續淨零目標。這次合作不僅是技術的引進，更展現中傑與友達共同實踐「數位化、高效能、永續發展」的決心，攜手成為製造業智能轉型的領航者。

中傑集團執行長劉佑軒表示：「面對全球供應鏈的快速變化及高標準要求，中傑專注提升生產彈性與效率。與友達的深化合作，導入達擎與宇沛永續的解決方案，不僅強化我們的市場競爭力，更讓中傑成為業界智慧製造與永續發展的領先者。」

友達光電總經理暨集團營運長柯富仁則指出：「友達推動雙軸轉型策略，持續引領產業數位化與永續發展。此次與中傑的合作，展現跨產業整合的創新力量，攜手打造AI賦能的智慧生產系統與碳管理，共同迎向高效能與淨零永續的未來。」

未來，中傑將持續與友達及旗下集團公司深化合作，推動CT Copilot方案於全球廠區複製，建構全方位、連動性的智慧生產系統，攜手成為製造業智能轉型的典範，為雙方市場競爭力帶來長遠正面效益。