蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動
科技巨頭蘋果公司（Apple）今天表示，公司正針對銷售團隊進行小規模裁員，以提升對客戶的觸及效率，但強調此次裁員影響層面有限。
蘋果發言人告訴路透社，公司仍在持續招募人才，受影響員工可申請公司內部新職缺。
據彭博先前報導，這波裁員涉及負責大型企業、學校及政府機構的客戶經理。
報導還說，為潛在客戶舉辦會議與產品示範的蘋果簡報中心員工也受到影響。
據路透社報導，此次裁員的主要目標之一，是負責對美國國防部和司法部等機構銷售的團隊。
彭博補充說，在此次裁員前，這支團隊已因美國政府停擺43天及政府效率部（Department of GovernmentEfficiency, DOGE）先前試圖削減開支而面臨嚴峻情勢。
過去幾週，美國行動電信與寬頻業者威瑞森無線公司（Verizon）、半導體設計軟體巨頭新思科技（Synopsys）和國際商業機器公司（IBM）等企業也相繼宣布裁員計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言