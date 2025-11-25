蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動

快訊

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
蘋果公司（Apple）。美聯社
科技巨頭蘋果公司（Apple）今天表示，公司正針對銷售團隊進行小規模裁員，以提升對客戶的觸及效率，但強調此次裁員影響層面有限。

蘋果發言人告訴路透社，公司仍在持續招募人才，受影響員工可申請公司內部新職缺。

據彭博先前報導，這波裁員涉及負責大型企業、學校及政府機構的客戶經理。

報導還說，為潛在客戶舉辦會議與產品示範的蘋果簡報中心員工也受到影響。

據路透社報導，此次裁員的主要目標之一，是負責對美國國防部和司法部等機構銷售的團隊。

彭博補充說，在此次裁員前，這支團隊已因美國政府停擺43天及政府效率部（Department of GovernmentEfficiency, DOGE）先前試圖削減開支而面臨嚴峻情勢。

過去幾週，美國行動電信與寬頻業者威瑞森無線公司（Verizon）、半導體設計軟體巨頭新思科技（Synopsys）和國際商業機器公司（IBM）等企業也相繼宣布裁員計畫。

