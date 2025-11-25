快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

台灣大孵育海洋知識 AI ChatBot「AI布魯」台灣永續創新能量輸出國際

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大基金會「Tech The Dreamers 科技‧夢想+」孵育的新創團隊BlueTrend藍色脈動，在台灣大提供技術陪跑、雲端資源與研發支援下，升級打造「AI Ocean數據海洋 2.0」，啟動全台首個生成式AI海洋知識平台「AI布魯」(AI Blue)；在海洋委員會的協助下，正式走出台灣，於帛琉啟動跨境落地應用，累積當地生物數據與研究，同時可用於推薦永續旅程，並從收益中提撥部分為在地賦能，透過消費創造永續行動。

台灣大今（25）日發布「AI Ocean 2.0」影片，展現此技術實踐教育、旅遊、研究多元面向的更多可能。

BlueTrend藍色脈動與學術組織「帛琉國際珊瑚礁中心」（Palau International Coral Reef Center，下簡稱PICRC）合作，即日起至2026年3月31日，正式開啟「帛琉公民科學家徵件活動」，邀請世界各地潛水愛好者，將在帛琉海域拍攝的水下生物影像上傳至AI Ocean平台。

所有資訊將提供給PICRC進行物種分布、生態監測與研究分析使用，協助建立系統化、可長期更新的帛琉海域生物資料庫，參與者還有機會獲得GARMIN Descent Mk3i、ATMOS MISSION3潛水電腦錶、Problue 浮力袋等獎品。

AI Ocean 2.0核心平台「AI布魯」，是全台首個成功落地海外海域的生成式海洋知識 AI ChatBot，其名稱中的「布魯」取自「Blue」，象徵以AI科技守護海洋。此應用透過生成式AI技術與大型語言模型驅動，運用檢索增強生成（RAG）、少樣本提示（Few-shot Prompting），與鏈式提示（Chain-of-Thought）等進階演算法，可在10秒內提供物種資訊、背景知識與潛點脈絡。

平台整合六大資料來源，包括來自9,500位公民科學家上傳的逾2.1萬筆海洋物種紀錄與照片、涵蓋超過1,700種海洋生物的《海洋博物誌》圖鑑、潛水電腦錶超過10萬筆環境紀錄數據，以及來自政府與研究單位的開源資料等超過70萬字元的海量資料。

自2021年AI Ocean啟動以來，已聚集近萬名公民科學家參與，累積超過2.1萬筆海洋生物照片，曾協助記錄珍稀物種，包含墾丁海域目擊翻車魚、基隆海洋保護區的日本鳶魟、還有外型可愛且珍稀難尋的台灣海洋明星物種「豆丁海馬」等，為AI模型提供大量且真實的在地資料，平台現可辨識逾80種台灣常見海洋物種。

台灣大哥大基金會表示，隨著國際永續發展標準委員會（ISSB）即將發布IFRS S3生物多樣性揭露草案，將使企業、研究機構與政府部門面臨更高的資料要求，包括：資料可追溯、可比較、可更新、可檢驗、具地理與時間一致性。

在此趨勢下，台灣大哥大孵育「AI Ocean 2.0」，嘗試發展一套可複製的生物多樣性資料治理模式，以公民參與補足在地物種資料缺口，並納入環境參數、研究文獻等資料，同時在雲端建置可長期維運、可跨國擴張的知識庫，結合生成式AI等技術，期盼此模式能支援未來物種鑑定、棲地敏感度分析、生態風險評估、生態足跡追蹤等S3相關揭露需求。

台灣大哥大基金會與「BlueTrend 藍色脈動」共同拍攝的「AI Ocean 2.0」影片，展現此技術應用於教育、旅遊、研究多元面向的更多可能，同時號召全民共同參與跨境海洋資料蒐集，擴大海洋知識庫的深度與精確度。

「BlueTrend 藍色脈動」創辦人趙健舜表示，自2016年開始創業，持續專注於海洋議題，累積許多伺服器上的質性文章與量化數據，彷彿擁有一座資料礦山，我們一直苦思如何將這些數據轉換為商業價值與社會影響力。

2024年生成式AI技術橫空出世，透過台灣大哥大基金會的計劃支持，彷彿給我們一把鏟子，有更多勇氣與資源從這座礦山挖掘並驗證「AI布魯」，涵蓋永續旅遊、教育推廣到科學研究的應用可行性。

期許未來能與更多政府單位、潛水旅遊業者及研究機構攜手，針對不同地區與需求，導入以「AI布魯」為基礎，共創最適時、適地的AI解決方案，創造兼具永續影響力與經濟效益的海洋行動。

台灣大哥大基金會表示，「Tech The Dreamers 科技‧夢想+」將持續陪跑具永續使命的新創團隊，協助創意從台灣出發、跨境落地、擴大國際影響力。

「AI Ocean數據海洋 2.0」在帛琉落地應用只是起點，期待未來與更多國際組織、研究院校、潛水旅遊業者共同打造跨國海洋保育的全新模式，讓科技成為守護海洋的共同語言。

AI 海洋 台灣大哥大
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

人倫悲歌！57歲台男客死廈門 兒：他失聯23年拒處理後事

MLB／大谷翔平成立家族基金會！ Logo「一家四口」超溫馨　

因沈慶京撤銷沈春池基金會文馨獎 文化部：依規定撤獎、檢討審查作業

因沈慶京遭文化部撤銷文馨獎 沈春池基金會將提訴願籲「文化歸文化」

相關新聞

蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動

科技巨頭蘋果公司（Apple）今天表示，公司正針對銷售團隊進行小規模裁員，以提升對客戶的觸及效率，但強調此次裁員影響層面...

台積電年度供應鏈論壇 市場聚焦優良供應商清單洗牌

台積電2025年度供應鏈論壇因先前颱風侵襲順延至25日登場，市場聚焦優良供應商清單變動。台積電歷年都會在供應鏈論壇上表揚...

聯想推出ThinkStation PGX 鎖定AI研究人員、開發者

聯想（Lenovo）推出全新ThinkStation PGX。此款外型精巧、效能強大的個人工作站，專為AI研究人員、開發...

金屬中心AI互動語言治療系統助遲緩兒開口 獲全球百大科技研發獎

台灣有數十萬名語言遲緩及自閉症類群兒童，因全台僅2200名語言治療師，無法全面照顧，容易錯失語言能力改善黃金期，金屬工業...

人工智慧引領企業數位革命 數據驅動決策成競爭關鍵

人工智慧與大數據的蓬勃發展，正深刻改變全球企業的營運模式與決策邏輯，AI憑藉高速運算與深度學習能力，協助企業更精準地洞察...

AI推升Alphabet重獲動能 衝刺市值4兆美元大關

在人工智慧（AI）的熱潮下，Google母公司Alphabet今天距離市值4兆美元大關僅一步之遙，有望成為全球第4家擠進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。