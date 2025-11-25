台積電年度供應鏈論壇 市場聚焦優良供應商清單洗牌

台積電2025年度供應鏈論壇因先前颱風侵襲順延至25日登場，市場聚焦優良供應商清單變動。台積電歷年都會在供應鏈論壇上表揚優良供應商夥伴，為台積電官方認證的優良夥伴，今年度清單也倍受關注，業界預估可能部分供應商將洗牌，應對今年以來市況以及配合程度、穩定情況等。

台積電先前一次法說會已上調今年資本支出低標至400億美元，高標維持420億美元不變，仍有望改寫新猷。台積電財務長黃仁昭日前強調，資本支出保持彈性，目標仍是確保營收成長速度超越資本支出增幅，展現健康的財務紀律。

台積電7月法說會預估今年資本支出為380億美元至420億美元，10月更新為400億美元至420億美元，以最新預估的資本支出平均值410億美元來看，較先前平均400億美元小增2.5%。台積電已公布，第3季資本支出97億美元，前三季資本支出293.9億美元。

隨著AI相關結構性需求持續強勁，台積電規畫將繼續投資以支持客戶成長，今年資本支出當中，約70%用於先進製程技術、約10%至20%用於特殊製程技術，另外約10%至20%用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

有分析師提問台積電過往資本支出顯著增加，挹注營收高成長，如今看來今年營收估相較2022年的前一個高峰期成長50%，但資本支出僅增長10%，原因為何？台積電日前法說會表示，公司經營得好，業務、營收成長就該超越資本支出增幅。而較高水準的資本支出，總是與較高的成長機會相關聯，並重申依據台積電規模，資本支出不太可能在任何特定年度突然大幅下降。

Semiconductor Intelligence先前分析，2024年全球半導體產業的資本支出為1,550億美元，較2023年的1,680億美元下降5%。對於2025年預測將年成長3%，達到1,600億美元，主要是台積電、美光推動。

除去上述兩家公司，該機構分析，2025年全球半導體總資本支出將比2024年減少120億美元，即年減少10%。