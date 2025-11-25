聯想推出ThinkStation PGX 鎖定AI研究人員、開發者

聯想（Lenovo）推出全新ThinkStation PGX。此款外型精巧、效能強大的個人工作站，專為AI研究人員、開發者、資料科學家、專業人士、學生及應用程式工程師打造，購入後即可投入AI模型的開發、微調與推論。

ThinkStation PGX 採用 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片，提供高達 1 PetaFlop 的 AI 運算效能，相當於 1000 TOPS（每秒兆次運算），最高可支援 2000 億參數的大型生成式 AI 模型。搭載 128 GB 統一系統記憶體（coherent unified system memory），開發人員可進行實驗、微調或推論最新一代推理型 AI 模型。若需要進一步強化運算能力，開發人員還可將兩台 ThinkStation PGX 串聯運作，以支援多達 4050 億參數的超大型 AI 模型。

ThinkStation PGX 預先配置 NVIDIA DGX OS 與 NVIDIA AI 軟體堆疊，並整合 PyTorch 和 Jupyter 等開發者熟悉的工具和架構。開發人員可直接在 PGX 上進行大型 AI 模型的原型建構、微調與推論，並可無縫部署至資料中心或雲端。

Lenovo 全球工作站與客戶端 AI 事業部副總裁 Rob Herman 表示：「透過與 NVIDIA 的合作，Lenovo 打造出兼具強大效能與小巧外型的裝置，協助 AI 開發人員、研究人員、資料科學家及學生加速工作流程，並推動生成式 AI 的突破性創新應用。」

隨著生成式 AI 模型的規模與複雜性不斷攀升，在本機系統上進行開發變得越加困難。無論是建構原型、微調或推論大型模型，都需要大量的 GPU 記憶體與強效運算能力。

ThinkStation PGX 為開發人員提供性能強大且具成本效益的平台，可用於模型與 AI 應用的原型建構，同時釋出內部部署叢集或雲端運算環境中的寶貴資源，讓這些高效能系統得以專注投入於 AI 模型的訓練與部署。藉由採用 NVIDIA AI 平台軟體架構，ThinkStation PGX 使用者可將模型從桌上型工作站無縫移轉至任一加速型雲端或資料中心基礎架構，幾乎無需修改程式碼，讓模型的原型設計、微調與迭代的過程比以往更加輕鬆高效。