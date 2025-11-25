快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

金屬中心AI互動語言治療系統助遲緩兒開口 獲全球百大科技研發獎

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
金屬中心開發「AI引導互動式語言治療系統」，整合遊戲化教案、生成式AI與語言能力評量，可即時理解兒童語意，引導完成正確表達。記者王昭月／翻攝
金屬中心開發「AI引導互動式語言治療系統」，整合遊戲化教案、生成式AI與語言能力評量，可即時理解兒童語意，引導完成正確表達。記者王昭月／翻攝

台灣有數十萬名語言遲緩及自閉症類群兒童，因全台僅2200名語言治療師，無法全面照顧，容易錯失語言能力改善黃金期，金屬工業研究發展中心為此開發「AI引導互動式語言治療系統」，補語言治療師人力不足，這項研發今年也在全球百大科技研發獎獲得Software/Services類別及corporate social responsibility類別雙料大獎。

全球百大科技研發獎(R&D 100 Awards)每年從全球知名產學研單位中挑選最優秀的100 項革命性技術，至今選出數千件優秀發明。金屬中心開發的「AI引導互動式語言治療系統」今年奪得雙料大獎，與國家能源技術實驗室、麻省理工(MIT)林肯實驗室、耶魯大學等國際知名研發機構並列，為台灣爭光。

金屬中心指出，語言遲緩及自閉症類群兒童的治療，重在語言能力改善黃金期。但現有產品多著重於輔助個案發聲或語音清晰化，無法實際改善兒童口語表達及語言理解能力。

新開發的「AI引導互動式語言治療系統」，結合遊戲化治療教案、生成式AI引導技術與課後語言能力評量，其中遊戲化治療教案是將臨床常用的仿說、圖卡、繪本、對話教材融入闖關遊戲，對應命名、構句、理解、回應等語言治療目標。

生成式AI可即時判斷兒童回應的語義，再依據上、下文動態生成模仿、示範、擴展、延伸等治療手法，引導兒童完成正確且完整表達，每次訓練後，系統會自動啟動課後語言能力評量，客觀掌握訓練成效。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，這套系統由醫材處長蘇子可率潘柏瑋、鄭博閎、曾培榮等成員與高師大、長佑、弘光科大、北護、亞洲大學及馬偕醫院等6個學醫單位合作開發成功。今年榮獲R&D 100 Awards大獎，大大激勵使命感，回應投入研發的初衷，「我們將成為星星飛往溝通軌道的吸引力」。

語言 自閉症 黃金
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

特殊兒特訓環島圓夢 彰化站太鼓打氣、家長眼眶紅

震後重返太魯閣族部落 秀林國中生上山穿族服尋根與復育

身心障礙生升大專甄試11/25報名 依障別分組報考

金屬中心連辦4場研討會 導入AI助台灣在地產業

相關新聞

蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動

科技巨頭蘋果公司（Apple）今天表示，公司正針對銷售團隊進行小規模裁員，以提升對客戶的觸及效率，但強調此次裁員影響層面...

台積電年度供應鏈論壇 市場聚焦優良供應商清單洗牌

台積電2025年度供應鏈論壇因先前颱風侵襲順延至25日登場，市場聚焦優良供應商清單變動。台積電歷年都會在供應鏈論壇上表揚...

聯想推出ThinkStation PGX 鎖定AI研究人員、開發者

聯想（Lenovo）推出全新ThinkStation PGX。此款外型精巧、效能強大的個人工作站，專為AI研究人員、開發...

金屬中心AI互動語言治療系統助遲緩兒開口 獲全球百大科技研發獎

台灣有數十萬名語言遲緩及自閉症類群兒童，因全台僅2200名語言治療師，無法全面照顧，容易錯失語言能力改善黃金期，金屬工業...

人工智慧引領企業數位革命 數據驅動決策成競爭關鍵

人工智慧與大數據的蓬勃發展，正深刻改變全球企業的營運模式與決策邏輯，AI憑藉高速運算與深度學習能力，協助企業更精準地洞察...

AI推升Alphabet重獲動能 衝刺市值4兆美元大關

在人工智慧（AI）的熱潮下，Google母公司Alphabet今天距離市值4兆美元大關僅一步之遙，有望成為全球第4家擠進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。