金屬中心AI互動語言治療系統助遲緩兒開口 獲全球百大科技研發獎

台灣有數十萬名語言遲緩及自閉症類群兒童，因全台僅2200名語言治療師，無法全面照顧，容易錯失語言能力改善黃金期，金屬工業研究發展中心為此開發「AI引導互動式語言治療系統」，補語言治療師人力不足，這項研發今年也在全球百大科技研發獎獲得Software/Services類別及corporate social responsibility類別雙料大獎。

全球百大科技研發獎(R&D 100 Awards)每年從全球知名產學研單位中挑選最優秀的100 項革命性技術，至今選出數千件優秀發明。金屬中心開發的「AI引導互動式語言治療系統」今年奪得雙料大獎，與國家能源技術實驗室、麻省理工(MIT)林肯實驗室、耶魯大學等國際知名研發機構並列，為台灣爭光。

金屬中心指出，語言遲緩及自閉症類群兒童的治療，重在語言能力改善黃金期。但現有產品多著重於輔助個案發聲或語音清晰化，無法實際改善兒童口語表達及語言理解能力。

新開發的「AI引導互動式語言治療系統」，結合遊戲化治療教案、生成式AI引導技術與課後語言能力評量，其中遊戲化治療教案是將臨床常用的仿說、圖卡、繪本、對話教材融入闖關遊戲，對應命名、構句、理解、回應等語言治療目標。

生成式AI可即時判斷兒童回應的語義，再依據上、下文動態生成模仿、示範、擴展、延伸等治療手法，引導兒童完成正確且完整表達，每次訓練後，系統會自動啟動課後語言能力評量，客觀掌握訓練成效。

金屬中心董事長劉嘉茹表示，這套系統由醫材處長蘇子可率潘柏瑋、鄭博閎、曾培榮等成員與高師大、長佑、弘光科大、北護、亞洲大學及馬偕醫院等6個學醫單位合作開發成功。今年榮獲R&D 100 Awards大獎，大大激勵使命感，回應投入研發的初衷，「我們將成為星星飛往溝通軌道的吸引力」。