快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

人工智慧引領企業數位革命 數據驅動決策成競爭關鍵

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
天逸財金科技自2024年投入AI技術研發，並推出「AI企業數位幕僚」方案。圖／天逸財金科技提供
天逸財金科技自2024年投入AI技術研發，並推出「AI企業數位幕僚」方案。圖／天逸財金科技提供

人工智慧與大數據的蓬勃發展，正深刻改變全球企業的營運模式與決策邏輯，AI憑藉高速運算與深度學習能力，協助企業更精準地洞察數據、預測趨勢，並創造前所未有的營運價值。

天逸財金科技副總經理黃國倫指出，在當今競爭激烈的市場環境中，數據不僅是企業的資源，更是決定成敗的關鍵資產，AI的導入，讓企業能以更快的速度、更低的成本掌握市場脈動，並以精準分析支撐每一項決策。

以製造業為例，黃國倫表示，AI結合物聯網（IoT）技術，能即時監控機台運作狀態、預測維修時機，有效避免突發停機帶來的損失，金融業則透過AI強化風險管理與詐欺偵測，全面提升交易安全性；零售產業運用數據分析掌握消費行為，實現個人化行銷與動態定價；而在醫療領域，AI更能輔助醫師進行影像判讀與病情預測，進一步提升診斷準確率與治療效率。

此外，AI也已深入企業內部營運流程，例如自動化報表分析、智慧客服、供應鏈預測與人力資源配置等應用，皆能顯著提升生產力與決策品質，AI不僅成為營運效率的關鍵推手，更釋放人力資源，使員工得以專注於更高價值的創新與策略思考。

黃國倫表示，AI的價值不僅在於技術本身，更在於如何讓資料轉化為行動洞察，唯有將AI與數據分析深度結合企業策略，才能真正實現智慧化轉型。

展望未來，黃國倫指出，人工智慧將不僅推動全球經濟與社會的深度變革，更將顛覆傳統產業的運作邏輯，重塑企業組織模式與價值鏈網絡，從智慧城市建設到綠能管理，從供應鏈永續發展到新興產業創新，AI正成為驅動跨域協作、促進產業融合、並引領全球經濟與社會體系邁入全新運作階段的核心力量。

AI 黃國倫 人工智慧
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

路透：美聯邦參議員呼籲調查臉書和IG詐騙廣告

亞馬遜將投資500億美元 為美政府機構擴充AI能力

創新論壇11月26日登場 台灣微軟總座卞志祥：AI 產業進入季後賽

印尼國營基金擬錢進海外

相關新聞

蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動

科技巨頭蘋果公司（Apple）今天表示，公司正針對銷售團隊進行小規模裁員，以提升對客戶的觸及效率，但強調此次裁員影響層面...

台積電年度供應鏈論壇 市場聚焦優良供應商清單洗牌

台積電2025年度供應鏈論壇因先前颱風侵襲順延至25日登場，市場聚焦優良供應商清單變動。台積電歷年都會在供應鏈論壇上表揚...

聯想推出ThinkStation PGX 鎖定AI研究人員、開發者

聯想（Lenovo）推出全新ThinkStation PGX。此款外型精巧、效能強大的個人工作站，專為AI研究人員、開發...

金屬中心AI互動語言治療系統助遲緩兒開口 獲全球百大科技研發獎

台灣有數十萬名語言遲緩及自閉症類群兒童，因全台僅2200名語言治療師，無法全面照顧，容易錯失語言能力改善黃金期，金屬工業...

人工智慧引領企業數位革命 數據驅動決策成競爭關鍵

人工智慧與大數據的蓬勃發展，正深刻改變全球企業的營運模式與決策邏輯，AI憑藉高速運算與深度學習能力，協助企業更精準地洞察...

AI推升Alphabet重獲動能 衝刺市值4兆美元大關

在人工智慧（AI）的熱潮下，Google母公司Alphabet今天距離市值4兆美元大關僅一步之遙，有望成為全球第4家擠進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。