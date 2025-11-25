人工智慧引領企業數位革命 數據驅動決策成競爭關鍵

人工智慧與大數據的蓬勃發展，正深刻改變全球企業的營運模式與決策邏輯，AI憑藉高速運算與深度學習能力，協助企業更精準地洞察數據、預測趨勢，並創造前所未有的營運價值。

天逸財金科技副總經理黃國倫指出，在當今競爭激烈的市場環境中，數據不僅是企業的資源，更是決定成敗的關鍵資產，AI的導入，讓企業能以更快的速度、更低的成本掌握市場脈動，並以精準分析支撐每一項決策。

以製造業為例，黃國倫表示，AI結合物聯網（IoT）技術，能即時監控機台運作狀態、預測維修時機，有效避免突發停機帶來的損失，金融業則透過AI強化風險管理與詐欺偵測，全面提升交易安全性；零售產業運用數據分析掌握消費行為，實現個人化行銷與動態定價；而在醫療領域，AI更能輔助醫師進行影像判讀與病情預測，進一步提升診斷準確率與治療效率。

此外，AI也已深入企業內部營運流程，例如自動化報表分析、智慧客服、供應鏈預測與人力資源配置等應用，皆能顯著提升生產力與決策品質，AI不僅成為營運效率的關鍵推手，更釋放人力資源，使員工得以專注於更高價值的創新與策略思考。

黃國倫表示，AI的價值不僅在於技術本身，更在於如何讓資料轉化為行動洞察，唯有將AI與數據分析深度結合企業策略，才能真正實現智慧化轉型。

展望未來，黃國倫指出，人工智慧將不僅推動全球經濟與社會的深度變革，更將顛覆傳統產業的運作邏輯，重塑企業組織模式與價值鏈網絡，從智慧城市建設到綠能管理，從供應鏈永續發展到新興產業創新，AI正成為驅動跨域協作、促進產業融合、並引領全球經濟與社會體系邁入全新運作階段的核心力量。