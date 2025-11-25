和碩攜手NEC 取得 TIP Phoenix 銅級徽章認證

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩25日宣布，其Endeavor（MPND400-2）400G多工復用光傳輸器已獲得電信基礎設施專案（Telecom Infra Project, TIP）Phoenix銅牌認證。和碩／提供
和碩25日宣布，其Endeavor（MPND400-2）400G多工復用光傳輸器已獲得電信基礎設施專案（Telecom Infra Project, TIP）Phoenix銅牌認證。和碩／提供

和碩（4938）25日宣布，其Endeavor（MPND400-2）400G多工復用光傳輸器已獲得電信基礎設施專案（Telecom Infra Project, TIP）Phoenix 銅牌認證，此舉象徵和碩推動開放式與解聚式光網路解決方案的重要里程碑。此認證由和碩與日本恩益禧股份有限公司（NEC Corporation）攜手完成。NEC是全球資訊與網路技術整合領域的領導廠商，同時也是TIP開放式光通訊與封包傳輸（Open Optical and Packet Transport, OOPT）專案小組的重要成員。

Phoenix解決方案由TIP的開放光通訊與封包傳輸（Open Optical and Packet Transport, OOPT）專案小組所定義。這項由電信營運商主導的計畫，專注於開發光通訊與IP網路領域中的開放技術、架構與介面，代表著網路基礎建設創新的重要進展。此項認證展現了和碩與TIP共同推動開放生態系的理念，致力於促進光傳輸領域的互通性、擴充性與多元供應商合作。

和碩的Endeavor（MPND400-2）多工復用光傳輸器（muxponder）現已通過TIP認證，支援400G開放式光通訊DWDM（密集波分復用）傳輸，其設計旨在滿足高容量、多供應商網路環境的需求。該硬體作為NEC Phoenix解決方案的一部分獲得認證，彰顯開放式光通訊生態系的日益壯大，也突顯產業先進間的協作成果，為營運商提供靈活且可靠的網路基礎架構。

「和碩很榮幸與NEC合作，取得 Endeavor MPND400-2 多工復用光傳輸器 TIP Phoenix 銅牌認證。」和碩資深副總暨技術長徐衍珍博士表示：「這項認證肯定了和碩根據開放生態系提供高品質並符合國際標準的光網路硬體解決方案的承諾。和碩將持續推動開放式光網路的發展，為電信營運商提供更大的靈活性與選擇。」

「NEC 透過 Phoenix 多工復用光傳輸器進一步鞏固了我們對開放式與解聚式生態系的投入，該產品隸屬於我們全光網路（All Optical Network）產品組合中 『SpectralWave WX系列』的一部分。」NEC 網路解決方案事業部資深總監 Sou Satou 表示：「我們在 TIP 框架下的持續參與仍是優先要務，而此次與和碩合作所取得的TIP銅級徽章認證，將進一步推動我們開放式產品在光傳輸市場的部署。」

隨著電信產業持續邁向開放架構的轉型，和碩致力於開發創新的硬體解決方案，協助營運商打造靈活且具成本效益的最佳化網路架構。Endeavor MPND400-2多工復用光傳輸器充分體現了和碩在精密製造、品質保證及國際標準合規方面的專業能力，為新世代光網路提供穩定可靠的硬體基礎。

和碩 光通訊
