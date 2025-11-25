中傑-KY與友達簽MOU 導入雙軸轉型解決方案

快訊

中央社／ 台北25日電

鞋類代工大廠中傑-KY今天宣布與友達簽署合作備忘錄（MOU），中傑導入友達子公司的智慧製造與碳管理解決方案，強化雙軸轉型布局。

中傑宣布，率先於寧平廠區導入友達旗下達擎（AUO Display Plus）所開發的CT Copilot解決方案，運用AI輔助行為判讀與資料整合分析，協助鞋廠即時監控生產細節，提升品質一致性與製程透明度，並大幅簡化管理流程。

中傑表示，此舉可有效解決傳統人力在生產流程中易受主觀與疲勞影響的問題，更讓中傑在品質控管、效率提升及決策支援等方面領先業界，未來將進一步推動CT Copilot方案於全球廠區複製。

另外，中傑也導入友達子公司宇沛永續（AETCorporation）的碳管理方案，以掌握各據點碳成本，確保符合法規與客戶需求，積極邁向永續淨零目標。

中傑集團執行長劉佑軒表示，面對全球供應鏈快速變化及高標準要求，中傑專注提升生產彈性與效率，此次與友達深化合作，導入達擎與宇沛永續的解決方案，強化在智慧製造與永續發展的領先優勢。

友達總經理暨集團營運長柯富仁指出，友達推動雙軸轉型策略，持續引領產業數位化與永續發展。此次與中傑合作，展現跨產業整合的創新力量。

