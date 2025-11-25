快訊

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」 專家：掃完空氣都清新了

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

記憶體缺貨！法人看好南亞科、華邦電等記憶體晶圓廠受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

AI需求強，DRAMNAND Flash在明年上半年將持續缺貨中，法人機構指出，上游記憶體缺貨，模組廠開始面臨顆粒缺貨和下游配貨的情況，第4季出貨量將低於第3季，在供給吃緊、報價持續上揚下，記憶體晶圓廠將是受惠最大，看好南亞科（2408）、華邦電（2344）是主要受惠族群。

法人機構表示，2026年DRAM和NAND Flash都正向看待，主要是DRAM持續供不應求，價格在2026年會繼續往上漲。預期DDR5價格走勢比DDR4強，DDR5市場需求增加。2026年DRAM三大廠DDR4年陸續EOL，產出減少。預估DRAM供給與需求位元成長皆10~20%，且需求大於供給。

另外，中國的長江存儲有可能跨入DRAM，未來一至二年對供需影響不大，而NAND受AI推論需求帶動，也相對樂觀預估明年第1季季增10%以上。

DRAM NAND
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

大摩力挺記憶體「反轉還早」遭質疑出貨！全網群嘲：怕貨沒人接

宜鼎：記憶體供不應求

簡川勝：DDR4漲逾十倍仍供不應求 明年記憶體、Flash「雙缺一落地」

凱基投顧預期伺服器需求明年續旺 保守看PC與智慧型手機

相關新聞

信驊超旺 二度上修第4季展望…AI市況比預期更強

股王信驊董事長林鴻明昨（24）日表示，受惠供應鏈轉順，現階段出貨優於預期，二度上修本季營運展望，預料將攀上2025全年高...

南韓想找台灣合作 爭取半導體關稅最優惠待遇

南韓、美國雖完成關稅談判，但半導體關稅未定，南韓產業通商資源部長呂翰九昨接受媒體訪問時表示，「仍有與台灣合作，得到最優惠...

AI推升Alphabet重獲動能 衝刺市值4兆美元大關

在人工智慧（AI）的熱潮下，Google母公司Alphabet今天距離市值4兆美元大關僅一步之遙，有望成為全球第4家擠進...

韓想揪台 爭取晶片關稅優惠 合作與美協商最有利待遇

南韓雖已與美國完成關稅談判，但半導體產業的部分尚未完全定案。南韓首席貿易談判代表、產業通商資源部部長呂翰九接受韓媒訪問時...

台韓晶片合作 專家：稀釋台灣既有優勢

美國與南韓近期就晶片關稅議題進入新一輪磋商，南韓官員公開表示，未來在半導體關稅待遇上，有意與台灣「共同爭取最有利待遇」。...

馬斯克晶片夢 每年都要推新品 產量將超越對手總和 助威台積

特斯拉執行長馬斯克發豪語，每年都要推一款AI晶片，要在AI晶片領域超車其他競爭者，未來產量將超越對手總和。法人看好，特斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。