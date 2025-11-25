記憶體缺貨！法人看好南亞科、華邦電等記憶體晶圓廠受惠

AI需求強，DRAM和NAND Flash在明年上半年將持續缺貨中，法人機構指出，上游記憶體缺貨，模組廠開始面臨顆粒缺貨和下游配貨的情況，第4季出貨量將低於第3季，在供給吃緊、報價持續上揚下，記憶體晶圓廠將是受惠最大，看好南亞科（2408）、華邦電（2344）是主要受惠族群。

法人機構表示，2026年DRAM和NAND Flash都正向看待，主要是DRAM持續供不應求，價格在2026年會繼續往上漲。預期DDR5價格走勢比DDR4強，DDR5市場需求增加。2026年DRAM三大廠DDR4年陸續EOL，產出減少。預估DRAM供給與需求位元成長皆10~20%，且需求大於供給。

另外，中國的長江存儲有可能跨入DRAM，未來一至二年對供需影響不大，而NAND受AI推論需求帶動，也相對樂觀預估明年第1季季增10%以上。