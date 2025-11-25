AI推升Alphabet重獲動能 衝刺市值4兆美元大關
在人工智慧（AI）的熱潮下，Google母公司Alphabet今天距離市值4兆美元大關僅一步之遙，有望成為全球第4家擠進這個「超級俱樂部」的企業。
Alphabet股價大漲逾5%，飆上歷史新高315.9美元，市值達3.82兆美元。今年以來，這家公司的股價已經大漲近70%，遠超過AI領域的競爭對手微軟（Microsoft）及亞馬遜（Amazon.com）。
目前4兆美元市值名單上，僅有輝達（Nvidia）與蘋果（Apple）；微軟先前也曾突破過。
這波漲勢也顯示市場對Alphabet態度反轉。先前一些投資人擔心，儘管Alphabet發明了生成式人工智慧背後的許多底層技術，但自2022年OpenAI發布ChatGPT後，Alphabet在人工智慧領域的領先優勢已被OpenAI超越。
今年來Alphabet重獲成長動能，其雲端運算業務從曾經的陪跑者轉型為關鍵成長引擎，吸引了巴菲特（Warren Buffett）的波克夏（Berkshire Hathaway）投資入股，其新款Gemini 3模式也贏得了早期市場的一致好評。
盈透證券（Interactive Brokers）首席市場分析師索斯尼克（Steve Sosnick）表示，波克夏的入股是吸引投資人的關鍵因素。
索斯尼克說：「即便是大家認為這項投資未必真的是巴菲特親自決定⋯但市場仍普遍認為，凡是波克夏的投資舉措都值得跟進，公平地說，長期以來這方法有效。」
另外，在川普第一個總統任期就已開始的國會兩黨反壟斷行動，近月來情勢發展下，大型科技公司大致已安然度過，Google股價也因此一路走高。
