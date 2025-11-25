快訊

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」 專家：掃完空氣都清新了

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

AI推升Alphabet重獲動能 衝刺市值4兆美元大關

中央社／ 紐約24日綜合外電報導
Google母公司Alphabet。路透
Google母公司Alphabet。路透

在人工智慧（AI）的熱潮下，Google母公司Alphabet今天距離市值4兆美元大關僅一步之遙，有望成為全球第4家擠進這個「超級俱樂部」的企業。

Alphabet股價大漲逾5%，飆上歷史新高315.9美元，市值達3.82兆美元。今年以來，這家公司的股價已經大漲近70%，遠超過AI領域的競爭對手微軟（Microsoft）及亞馬遜（Amazon.com）。

目前4兆美元市值名單上，僅有輝達（Nvidia）與蘋果（Apple）；微軟先前也曾突破過。

這波漲勢也顯示市場對Alphabet態度反轉。先前一些投資人擔心，儘管Alphabet發明了生成式人工智慧背後的許多底層技術，但自2022年OpenAI發布ChatGPT後，Alphabet在人工智慧領域的領先優勢已被OpenAI超越。

今年來Alphabet重獲成長動能，其雲端運算業務從曾經的陪跑者轉型為關鍵成長引擎，吸引了巴菲特（Warren Buffett）的波克夏（Berkshire Hathaway）投資入股，其新款Gemini 3模式也贏得了早期市場的一致好評。

盈透證券（Interactive Brokers）首席市場分析師索斯尼克（Steve Sosnick）表示，波克夏的入股是吸引投資人的關鍵因素。

索斯尼克說：「即便是大家認為這項投資未必真的是巴菲特親自決定⋯但市場仍普遍認為，凡是波克夏的投資舉措都值得跟進，公平地說，長期以來這方法有效。」

另外，在川普第一個總統任期就已開始的國會兩黨反壟斷行動，近月來情勢發展下，大型科技公司大致已安然度過，Google股價也因此一路走高。

Alphabet 波克夏 巴菲特
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

00955是巴菲特送給投資人最後的大禮！達人：成分股將5大商社全包了

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

巴菲特最被誤解卻最具代表性的策略：為什麼他要買下那些無聊、看似過時的事業？

95歲巴菲特的最後一封股東信 不教賺錢…只教你怎麼不辜負人生

相關新聞

信驊超旺 二度上修第4季展望…AI市況比預期更強

股王信驊董事長林鴻明昨（24）日表示，受惠供應鏈轉順，現階段出貨優於預期，二度上修本季營運展望，預料將攀上2025全年高...

南韓想找台灣合作 爭取半導體關稅最優惠待遇

南韓、美國雖完成關稅談判，但半導體關稅未定，南韓產業通商資源部長呂翰九昨接受媒體訪問時表示，「仍有與台灣合作，得到最優惠...

AI推升Alphabet重獲動能 衝刺市值4兆美元大關

在人工智慧（AI）的熱潮下，Google母公司Alphabet今天距離市值4兆美元大關僅一步之遙，有望成為全球第4家擠進...

韓想揪台 爭取晶片關稅優惠 合作與美協商最有利待遇

南韓雖已與美國完成關稅談判，但半導體產業的部分尚未完全定案。南韓首席貿易談判代表、產業通商資源部部長呂翰九接受韓媒訪問時...

台韓晶片合作 專家：稀釋台灣既有優勢

美國與南韓近期就晶片關稅議題進入新一輪磋商，南韓官員公開表示，未來在半導體關稅待遇上，有意與台灣「共同爭取最有利待遇」。...

馬斯克晶片夢 每年都要推新品 產量將超越對手總和 助威台積

特斯拉執行長馬斯克發豪語，每年都要推一款AI晶片，要在AI晶片領域超車其他競爭者，未來產量將超越對手總和。法人看好，特斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。