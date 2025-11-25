快訊

南韓想找台灣合作 爭取半導體關稅最優惠待遇

聯合報／ 記者陳素玲、國際中心／綜合報導
南韓產業通商資源部長呂翰九昨接受媒體訪問時表示，「仍有與台灣合作，得到最優惠待遇的空間」。圖為主機板及晶片示意圖。路透
南韓產業通商資源部長呂翰九昨接受媒體訪問時表示，「仍有與台灣合作，得到最優惠待遇的空間」。圖為主機板及晶片示意圖。路透

南韓美國雖完成關稅談判，但半導體關稅未定，南韓產業通商資源部長呂翰九昨接受媒體訪問時表示，「仍有與台灣合作，得到最優惠待遇的空間」。對此，中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，這個消息有三件事要釐清，第一，消息是否屬實？第二，南韓若有需求，應透過正式管道跟台灣政府談；第三，美國願不願意台韓一起合作爭取半導體關稅？

呂翰九昨接受南韓ＭＢＣ廣播節目「視線集中」訪問，在談及與美國的關稅談判時表示，「我們不認為談判已經結束」，並表示未來仍會透過各種機會提出相關議題。

對於尚無結論的半導體關稅，呂翰九說，半導體產業版圖不會在一、兩年內輕易改變，「實際上在半導體產業，跟我們最類似的最大競爭對手可以看作是台灣」，先前美方已表示會給予南韓與台灣相似的稅率，在台灣仍在與美國協商的情況下，「仍有與台灣合作，得到最優惠待遇的空間」。

但呂翰九並未詳細說明可能透過什麼樣的方式與台灣合作。

劉大年表示，南韓希望與台灣半導體爭取共同豁免，但是，美國川普政府對等關稅計畫都是跟各國個別談判，並沒有跟多邊談判，而且談判方式並不是單一項目談，而是「包裹」（Package）談，包括增加採購及投資金額、開放市場幅度等，基本上是整體協商結果。所以，應該要先確定南韓說法是否屬實，美國不可能與個別國家合作一起談。

以台灣半導體產業來看，台灣條件比南韓好，且台灣半導體企業包括台積電環球晶等，到美國投資的金額也比南韓多，台灣應以自身利益為核心，在台、美雙邊談判中爭取最有利待遇。

劉大年也提出疑問，南韓其他談判事項沒有找台灣合作，「為什麼只有半導體找我們談？」尤其，半導體的豁免與投資有很大關係，他認為，「不排除南韓要占我們便宜」。

此外，南韓在美國的投資與台灣有別，若與基礎不同的南韓共同談判，將難以在關稅項目上與南韓區分，可能會稀釋台灣的既有優勢。

劉大年強調，南韓與台灣非常不一樣，南韓與美國簽有貿易協定，很早就對美國開放市場，這次台灣也要開放市場，雖然是被美國強迫，但也是台灣談判籌碼運用，與南韓被迫投資三千五百億美元非常不一樣，「南韓找我們合作是牛頭不對馬嘴」。

