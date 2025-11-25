聽新聞
台積高雄P6廠 南管局：用地準備好了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
台積電P1、P2納入南科楠梓園區第1階段範圍，第2階段要到2027年7月才會納編。圖／南科管理局提供
台積電P1、P2納入南科楠梓園區第1階段範圍，第2階段要到2027年7月才會納編。圖／南科管理局提供

台積電坐落於高雄楠梓產業園區的5座晶圓廠如火如荼推進中，立法院經濟委員會昨南下考察，南科管理局證實，國科會已將P6廠用地變更納入且通過行政院核定，用地已經準備好了。

台積電進駐高雄帶來利多，今年4月經濟部前部長郭智輝率先透露，若台積電要在高雄擴充P6廠，土地和水電都已有所準備。市長陳其邁日前在高科實中揭牌儀式致詞時也說，台積電會有6座廠設在高雄楠梓。

立法院經濟委員會昨天赴高雄考察，聚焦高雄亞灣、軟科、科學園區及多項重大交通建設，經濟部次長何晉滄、交通部次長陳彥伯等人出席。

立委賴瑞隆現場提問台積電P6廠進度，南科管理局回覆，國科會籌設計畫已把P6變更納入且通過行政院核定，建廠時間由廠商決定，「都已經準備好了」。

南科高雄（路竹）園區、橋頭園區及楠梓園區陸續推動中，南科管理局簡報指出，高雄園區今年1至8月產值達729.14億元、員工數1萬4344人；橋頭園區已核准25家廠商，汙水處理廠等工程明年陸續完工，預估年產值達1000億元至1800億元。

楠梓園區29.83公頃土地2024年6月納為第1階段科學園區，供台積電進駐建廠，其中P1完工、P2正在裝機，P3、P4會在第2階段園區持續推動，預計2027年7月納編；園區年產值達9600億元，提供6600個優質工作機會，後續期待旗艦廠商持續建廠，為高雄貢獻。

